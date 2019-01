Juan Guaidó vs Nicolás Maduro: los países hacen sus apuestas

El escenario del Foro de Davos en Suiza se convirtió en la oportunidad para formarse un bloque internacional de apoyo al Presidente transitorio Juan Guaidó, en el caldeado ambiente de las masivas manifestaciones en Caracas. Los primeros países en reconocer la legitimidad del Guaidó como presidente encargado, fueron Chile, cuyo presidente Sebastián Piñera reconoció la necesidad de suprimir el régimen de Maduro como solución de la crisis que enfrenta Venezuela y Mauricio Macri de Argentina. Desde Davos, los mandatarios de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica y Canadá expresaron su apoyo político al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien juró como Presidente venezolano en plena manifestación en el día de hoy.

Desde la cuenta de Twitter oficial del Presidente de Estados Unidos (@POTUS), Donald Trump reconoció a Guaidó como legitimo presidente interino de Venezuela.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de enero de 2019