Juan Diego Alvira sacó corriendo del país a Karen Abudinen

Después del escándalo por los setenta mil millones de MinTic en el que se vio involucrada la ministra Karen Abudinen, una entrevista con Juan Diego Alvira resonó por los medios nacionales. El periodista había hablado con la ministra sobre el contrato de Centros Poblados en la que ella prometía que el desarrollo del proyecto se llevaría de manera eficaz y en los tiempos acordados. Además que si algo salía mal, se responsabilizaría de la situación.

Pues cuando se dio a conocer el caso de corrupción, la ministra no fue capaz de contestarle a Alvira, quien la llamó en vivo en el noticiero, y días después, cuando aceptó hablar con el periodista, se fue por las vertientes y no supo responder a la simple pregunta de si había cumplido o no.

Muy mal parada dejó Juan Diego Alvira a Karen Abudinen quien fue citada a declarar por la Corte Suprema de Justicia meses después. Al parecer, recordar cuando afirmó que si no cumplía dejaría que la llevaran al “cementerio” puede ser una base para involucrarla en el caso.

A muchas personas les parece inaudito que la hayan dejado irse del país, pero según ella lo hizo como cualquier ciudadana colombiana.

