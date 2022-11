Violaron a una joven en una estación de Transmilenio: la razón de la furia de las mujeres en Bogotá

En la estación de la Castellana ocurrió el hecho. Hillary Castro tiene 17 años y es muy cercana al presidente. Las mujeres no aguantan más los abusos

El día que Gustavo Petro fue elegido presidente, Hillary Castro fue una de las jóvenes que celebró en el Movistar Arena la victoria del primer candidato de izquierda en Colombia. Fue una activa voluntaria en la campaña. Por eso el presidente hoy lamenta lo que le sucedió a la joven de 17 años:

Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fué abusada sexualmente en una estacion de transmilenio. Le solicito a la policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal. https://t.co/1TF7z6gQdE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2022

Es que la vida le cambió a esta joven el pasado 31 de octubre. Ella misma lo cuenta en un video publicado en Instagram. Estaba en la estación de Transmilenio de la Castellana cuando sucedió esto:

En el video Hillary cuenta con detalles los hechos: “Quiero hacer una denuncia pública, porque el día 31 de octubre fui abusada en una estación de Transmilenio”. La joven hizo transbordo en la estación de la Castellana cuando la sorprendió un hombre: “Era una estación en la que no había un solo policía, un solo celador. Este hombre llega detrás mío y me amenaza con un cuchillo".

El violador tenía toda la facha de ser un habitante de calle. Una vez la amenazó con el cuchillo la obligó a salir de la estación en donde se bajó los pantalones y la obligó a practicarle sexo oral: Se bajó los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short (yo llevaba un short puesto) y acá –señala los senos–. Yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque por el miedo no podía hacer absolutamente nada”.

Dos hombres que pasaban por el lugar la salvaron. Aunque Hillary puso su respectiva denuncia, la policía la desestimó. Esto provocó la ira de colectivos feministas que salieron a protestar con todo contra el sistema de transporte. Acá algunas imágenes de lo que sucedió esta tarde:

Vergonzoso es que violen a una niña en Transmilenio, la revictimicen y no pase absolutamente nada. https://t.co/J5GMwl7B5I — Juliana Ramírez Prado (@Julianaramirez6) November 3, 2022