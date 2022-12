Jose Felix Lafaurie el férreo presidente de Fedegan se quita la armadura

.Publicidad.

El Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie y el analista Juan Manuel Ospina conocen el campo colombiano y el mundo de la ganadería por sus historias familiares pero también por haber sido estudiosos del tema. Han padecido la violencia colombiana y además los unen lazos políticos en el partido conservador además de una amistad de treinta años. Han trasegado caminos comunes y a veces en direcciones opuestas pero siempre manteniendo uno dialogo fluido y distensionado como este. Lafaurie en esta conversación se quita la coraza y habla claro, con una soltura y convicción sorprendentes.

Juan Manuel Ospina: Que bueno está conversación tan necesaria Jose Felix, protagonista por décadas de la conversación nacional, columnista, un dirigente gremial reconocido por su carácter, claridad y firmeza, el mismo que mostraste con tu críticas al proceso de paz con Juan Manuel Santos con las Farc y con el que ahora sorprendes frente al gobierno de Gustavo Petro. Antagonista por décadas, no solo le apretaste la mano frente al gran auditorio de ganaderos sino que después de haberte comprometido en nombre de Fedegan con la venta de tierras para la reforma agraria le aceptas formar parte de la delegación de su gobierno en la negociación con el ELN. ¿Cómo fue eso? ¿Consistencia con tu pensamiento? ¿Contradicciones?

José Felix Lafaurie: Te agradezco esa presentación en que no hablas de hoja de vida ni de cargos, sino del carácter y reconoces algo que he tratado siempre: tener posiciones claras. Y si quienes hemos opinado hace 30 años tenemos que tener consistencia. Empecé a escribir todas las semanas. Que yo recuerde desde el año 1998, asi que la gente sabe lo que pienso; son 25 años, y ahí están mis columnas en el Colombiano. Estuvimos juntos en Sintesis Económica, nos conocemos hace más de treinta años. Tu a estas alturas no te devuelves de lo que has opinado.

Y pues es una coyuntura interesante. Este es un gobierno de izquierda que arrastra causas. Petro ha peleado por esas causas y hay que tenerlo claro. Ganó las elecciones. Y se supone que llegas al gobierno a hacer lo que en cuarenta años has propuesto; por eso cuando se eligió le dije a la junta directiva de Fedegan, hubo un proceso de paz con las Farc que no comparti, y muchas cosas que a mi no me gustan, pero si uno tiene un sentimiento democrático de fondo hay que reconocer que ganaron las ideas contrarias y no se puede meter palos en las rueda en lo que él quiere hacer, sus políticas vitales como la de la tierra y hay que permitirlo que lo haga. Fui claro con la junta.

No son mis ideas, son las ideas de un gobierno que no tiene nada que ver conmigo, por el que no voté, y es un error desde el punto de vista democrático oponerse a eso. Soy heredero conceptual de Álvaro Gómez y no he cambiado mis ideas pero estoy abierto por el presidente, en un acto de audacia, me invita a participar como delegado de su gobierno, a sabiendas que no soy de izquierda. Acepté en el entendido de que voy a aportar esas ideas, las mías, mi visión, pero con el mayor compromiso de llegar a un acuerdo con un movimiento ilegal.

Juan Manuel, tu y yo hemos batallado por distintas causas, y tu yo hemos creído que la democracia, por más imperfecta que sea, da espacios y posibilidades de dar batallas por ideas y convicciones. Yo no creo que la democracia admita armas. Si tus argumentos son poderosos se convence, se persuade. Esa es la democracia, una democracia que se degradó peo que hay que recuperar (…) Ojalá que tu y yo podamos irnos de este mundo viendo que otra vez el empuje de las ideas, con discusión y sin rótulos.

JMO: Siempre he creído que la única manera de superar la situación es transformando la política. Y a mi me impresionó cuando vi a Petro –y conozco sus posiciones- y a ti –y se lo que piensas- dándose la mano, firmando un acuerdo de tierras pensé por ahí es la cosa y de eso se trata la política. La política de las ideas, la política transforma cuando las partes encontradas son capaces de salir de la polarización emocional. Esa búsqueda de encontrar los elementos comunes son fundamentales y ustedes nos dieron una lección de política.

Lafaurie: En Colombia acá el que piensa diferente lo rotulan, “extrema derecha” “enemigo de la paz”, y nos podemos poner de acuerdo en cosas. El día que Petro echó el cuento en el Congreso Ganadero y me invitó a formar parte de los negociadores con el Eln, al salir la gente me abrazaba, se me acercaba para decirme: “Doctor, le agradezco, quiero felicitarlo por la decisión, tengo una finca en el bajo Cauca y no he podido ir”. Juan, tu sabes mejor que yo, venimos de familias ganaderas, conocemos el campo colombiano. Una cosa es hablar carreta en Bogotá y luego en la Colombia profunda, como no vamos a querer volver a ese país en que cuando eramos muchachos cuantas tardes, cuantas noches pasamos en la casa de la finca disfrutando la tarde, conversando tranquilamente. ¿Hace cuánto dejamos de hacerlo?

JMO: Además podrás mostrar la realidad de los ganaderos colombianos que tampoco son como los pintan y que conforman, por el contrario una clase media dinámica, muy importante para el país. Tu si que sabes de eso, Pepe

