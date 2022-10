Jorge Lizarazo y su embrujo moderno

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

A Jorge Lizarazo lo conocí tarde. Hoy en día tiene una exposición en NC galería, donde presenta obras de una belleza monumental. Él mismo se presenta como el director creativo del taller Hechizoo (así se escribe y se pronuncia un arte que hace honor al mestizaje en Colombia), donde trabajan arquitectos, diseñadores de interiores, 60 artesanos y 35 comunidades indígenas.

Tiene un mundo a su alrededor que lo hace feliz. Cumplió años el 8 de octubre, se lo celebraron con una paella del restaurante Salinas, de españoles con gran tradición gastronómica en Bogotá. Una amiga le llevó al ágape una torre de jade labrada para adornar la mesa llena de compañerismo y alegría. No conocía a nadie, pero no creo que faltara ninguno del grupo cercano. Al final de la tarde, vino otro festejo: el almacén en la calle 79 B con 8va se triplica con la casa vecina. Una ampliación merecida, porque el que hay es un joyero atendido por su madre y donde los hermanos venden objetos.

A su hermana, Luz Ángela, que fue mi alumna en la Universidad de los Andes, sí le he seguido los pasos. Pero a este taller sólo lo oí nombrar hace unos años, cuando algún invitado a ArtBo me mostró el itinerario privado que organiza la Cámara de Comercio

para ellos. Si ellos invitan, me imagino que son coleccionistas. No sé, ni ellos saben, la suma de la generosa inversión.

Pero nos interesa su exposición magistral en un lugar que le permite la amplitud de tapetes, tapices, sillas, que son realizadas con 4 fibras fundamentales: cobre, estaño, fique y cumare. Sabiduría que ha sido el aporte de comunidades indígenas colombianas

que llevan ese conocimiento ancestral.

La exposición es una muestra que tiene magia. Cada pieza tiene su propia historia. Me interesó más la vida: los colores vibrantes que logran, el movimiento de una alfombra enorme, la ritualidad moderna de una silla opaca.

Y la exposición muestra todo el proceso, desde el principio hasta el final. Una razón didáctica que también transforma el arte en artesanía y a la virtuosidad en generosidad.