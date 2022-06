Jorge Bolaño ¿El paquete por el que la Federación echó a Mario Alberto Yepes?

.Publicidad.

Los movimientos dentro de la Federación Colombiana de Fútbol no han parado desde la llegada de Nestor Lorenzo. Primero fue la confirmación de Luis Amaranto Perea como asistente técnico; luego el despido oficial de Mario Alberto Yepes del cargo de director deportivo, y hace algunas horas se conoció la idea de los directivos de contratar a Jorge Bolaño como encargado de las divisiones menores de la selección.

Hay que recordar que Bolaño, jugador que es considerado como uno de los mejores en la historia del Junior de Barranquilla, hizo parte de la tricolor durante varios años, alcanzando una regularidad importante a finales de los 90 e inicio del milenio. Con Colombia disputó tres eliminatorias, jugó el mundial de Francia 98, la Copa América del 99 y la Copa de oro del 2000, logrando el subcampeonato.

-Publicidad.-

La noticia de su incorporación a la Federación la hizo el periodista Juan Felipe Cadavid a través de sus redes sociales, trino que generó un sinfín de críticas hacia Jesurun y compañía. Para algunos hinchas de la selección, las últimas decisiones de las directivas suponen un retroceso dentro del equipo y para nada un acierto.

Jorge Bolaño pronto podría estar trabajando con las Selecciones juveniles de Colombia… — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) June 21, 2022

Publicidad.

¿Los cincuenta millones de pesos que liberaron con la echada de Mario Alberto Yepes será para pagarle a Jorge Bolaño? No hay duda que la trayectoria del ex defensa colombiano es mucho más importante que la de “bolañito”, y si esa fue la razón de su despido, no fue la decisión más correcta.

Continúa el retroceso y no es nada personal contra Bolaños, pero se nec más que terminar un curso para trascender en la formación integral de un joven deportista, no solo es enseñarle a patear, es ayudarlo a crecer como ser humano y profesional en todo el sentido de la palabra — Mauricio Becerra Morelli (@mbecerram) June 21, 2022

No faltaba más, increíble q en Colombia no hayan mejores técnicos con recorrido que un aprendiz como bolaño — wilver serna montoya (@WilverSerna) June 21, 2022

Y qué recorrido tiene en el fútbol formativo? No me digan que porque fue jugador y estudió porque si sólo se tienen esas dos variables, hay varios que cumplen con lo mismo y más experiencia tienen — Diego Mendoza C (@Dmendocas) June 21, 2022

Vea también: