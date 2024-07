Joe Manganiello dejó mal parada a Sofia Vergara y reveló las verdaderas razones de su separación

La actriz había dicho que su exmarido quería tener hijos y ella no, pero en reciente entrevista él comentó que incluso lo intentaron por año y medio

En una entrevista de la revista Men's Journal, el actor estadounidense Joe Manganiello fue consultado sobre sobre su matrimonio fallido con su exesposa Sofía Vergara y aunque la estrella recordada por películas como Spider Man o La liga de la justicia se limitó a contestar que ellos simplemente se separaron porque a veces las personas se distancian, también explicó que la versión de la colombiana sobre la ruptura no es verdadera.

En varias entrevistas, Sofía Vergara había remarcado que su relación con Mangianello habría terminado porque él deseaba mucho tener hijos y ella se siente más preparada para ser abuela que para volver a la maternidad. Pero el estadounidense remarcó que incluso en varias oportunidades le dijo a su expareja que para él tener hijos no era lo más importante y que si ella ya había pasado esa etapa, que el podía entenderlo y que no iba a presionarla.

Mangianello incluso confesó que ellos sí estaban intentando tener hijos, pero que no fue posible y que no está muy contento con los juicios que han hecho sobre él, como si hubiera estado presionando a Sofía Vergara o amenazando con abandonarla si ella no era madre.

Luego de siete años casado con Sofía Vergara, el actor ahora se encuentra con la actriz Caitlin O’Connor, una modelo nacida en Pensilvania que también es una influencer con más 600.000 seguidores en sus redes sociales.

Sofía Vergara se encuentra saliendo con el cirujano ortopédico Justin Saliman, que se especializa en medicina deportiva y que previamente estuvo casado con la también actriz Bree Turner, recordada por su aparición en los programas Grimm y The ugly truth.

