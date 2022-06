Joe Biden afirma que es hora de ‘enterrar’ el modelo económico neoliberal en América

"Tenemos que actualizar nuestra receta desde mi punto de vista para el crecimiento económico. En mi opinión, es hora de enterrar la economía de goteo". Con esta frase, el jefe de la Casa Blanca invitó a los empresarios del continente americano a dejar atrás el neoliberalismo como modelo económico.

La economía del goteo, también conocida como "trickle down" es una teoría que tuvo un gran impulso durante la Presidencia del estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), y que propone reducir los impuestos a las empresas y a las clases altas para estimular la inversión.

Biden arremetió contra este modelo, como en su momento lo hizo el expresidente Barack Obama, y afirmó que las recetas neoliberales, generan "mayor inequidad, menor crecimiento, menor competencia y menor innovación".

"Se puede hacer cualquier trabajo pagando buenos salarios y respetando los derechos de los trabajadores", defendió el mandatario durante un evento de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

