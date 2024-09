Jhon Córdoba y la drástica decisión que tomó sobre su futuro antes de jugar con la selección

.Publicidad.

Si bien varias de las ligas de Europa ya cerraron su ventana de fichajes, hay algunos países que mantienen el aval para contratar jugadores en estás semanas. Uno de ellos es Rusia, liga que se ha convertido en un destino bastante atractivo para los jugadores colombianos. Y uno de ellos, precisamente, protagonizó uno de los últimos rumores desde tierras rusas. Jhon Córdoba, el delantero de la selección Colombia, estaba siendo pretendido por el Spartak Moscow, pero de una manera tajante rechazó la oferta y seguirá en Krasnodar, equipo que también es de la Premier League rusa.

Jhon Córdoba fue una de las sorpresas de la selección Colombia en la Copa América, haciéndose con la titular por encima de Rafael Santos Borré. Foto: jhoncordoba9

Spartak Moscow se quedó con las ganas de tener a Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia

Aún cuando se daba como un hecho la llegada de Jhon Córdoba al Spartak Moscow, según lo revelaron desde el país europeo, lo cierto es que en las últimas horas se confirmó que el futbolista rechazó la propuesta del histórico equipo ruso y prefirió seguir su carrera en el club en el que ha militado desde 2021. La información brindada por periodistas como Pipe Sierra, confirmaron que el delantero no vio atractiva las condiciones de su contrato y que, en contravía de los 16 millones de euros que había aceptado el Krasnodar, decidió dar el batacazo final y evitar la venta.

🚨 La oferta que le hizo #SpartakMoscow a Jhon Córdoba (31) se consideró insuficiente y ha sido rechazada por el colombiano. No hay acuerdo, más allá de haber pactado 16M€ con #Krasnodar 🇨🇴



👀 El delantero finaliza contrato en junio de 2025 y ahora está enfocado en Selección pic.twitter.com/1IEJ44LloR — Pipe Sierra (@PSierraR) September 5, 2024

Hay que recordar que, después de finalizar la Copa América, el futbolista colombiano fue uno de los candidatos a cambiar de equipo, debido a su protagonismo en la cita continental. Sin embargo, así como sucedió con Jhon Arias y Richard Ríos, no pudo dar el salto a un equipo de mayor envergadura. Y si bien la diferencia está en que él fue el que decidió no ir a Spartak Moscow, lo cierto es que se esperaba que su destino fuera a una liga mucho más competitiva que la rusa. Así las cosas, el jugador seguirá en Krasnodar, un equipo donde no le ha ido mal; pero mientras tanto está concentrado en los partidos de eliminatorias con la selección Colombia.

