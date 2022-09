¿Jesús diría sí al impuestos a las Iglesias?

Por: Federico Calderón Duarte |

septiembre 13, 2022

De tanto en tanto se discute sobre la propuesta de que las iglesias paguen impuestos, y como claro está que en Colombia somos por mayoría abrumadora creyentes en Jesús, bien sea católico, cristiano, pentecostés, y no se cuantas más evoluciones religiosas existirán en su nombre,“siguen” las enseñanzas de a quién también llaman Cristo, es por ello que me he dado a la tarea de imaginarme que pudiera pensar Jesús si estuviera vivo y quisieran imponer impuestos a las Iglesias.

De primera es obligatorio decir que Jesús era judío, hecho que es incontrovertible, el y sus seguidores se autodenominaban judíos. Además, casi todos conocemos lo que significa INRI. De segunda no se puede dejar de vista los problemas que hubo entre Jesús y los sumos sacerdotes, se asegura que lo que lleva a Jesús a la cárcel y posterior ejecución judicial fue la rabia que le dio a nuestro protagonista el hecho de que se estuviera profanando para él el templo, procedió entonces iracundo a expulsar a todos los mercaderes a punta de látigo vociferando que no se hiciera un mercado de la casa de la que consideraba era de su padre.

Son pocas las cosas que se pueden decir con certeza de Jesús. Ha pasado demasiado tiempo y las fuentes que tenemos han sido cercenadas deliberadamente por cuestiones casi siempre políticas, pero algo se podría asegurar con casiseguridad, y es que no le gustaba la opulencia para nada, ni de sus discípulos, y mucho menos de los sacerdotes que dirigían la religión, todo esto le debió de parecer abrumador, ya que esto no cumplía con el fin de la religión que en últimas es la espiritualidad con todo lo que esto conlleva.

¿Qué pensaría Jesús de la coronación del papa? ¿Se quedaría asombrado viéndola por televisión, o se sentiría hastiado de tanta pomposidad? ¿Qué pensaría de las Iglesias que tienen esculturas invaluables en su precio, o de las coronas de oro, prendas de suma calidad, anillos con piedras preciosas como cual reina? ¿Qué pensaría que mientras millones de personas mueren de hambre en el mundo hay párrocos que tienen fincas, vehículos de alta gama y demás propiedades suntuosas, sin hablar del Banco que tiene el Vaticano y que al parecer da millonarias ganancias?

No creo para nada que le haga mucha gracia estas situaciones y muchísimo menos que lo hagan a nombre de él, cualquier persona que habiendo dedicado su vida a una causa jamás le agradaría que utilizaran su nombre para hacer lo contrario a lo que predicó. Se abona también la cantidad de guerras que se han librado por las religiones, incontables vejámenes se han y se siguen dando en el mundo porque las personas insisten en imponer su visión sobre la de los demás, y a veces dirán ellos que la compasión se enseña con el hierro frío de una espada, en nuestro tiempo contemporáneo con el daño que causa un proyectil al ser impulsado por la pólvora, si no crees en lo que yo creo te desaparezco, extraña solución del ser humano a las diferencias de pensamiento. Ridículo también pensaría Jesús sobre la prohibición a los sacerdotes el hecho de poder tener descendencia, ¿de donde viene esta abominable condición para ser cura?

Históricamente se impuso en el siglo XI en los concilios de Letrán, allí de dos plumazos creyeron haber capado a todos los sacerdotes, y debe ser uno muy tonto para creer que es posible ganarle a la naturaleza, máxime cuando según la biblia Eva fue creada de la costilla de Adán porque el hombre andaba aburrido, obvias razones, es el único hombre en la tierra y eso de andar de onanismo en onanismo termina por aburrir, máxime cuando no se tiene con quien hablar después de, en fin, según la misma iglesia Dios puso a la mujer no solo a darle compañía al hombre si no también para que procrearan y llenaran el mundo de humanos, se que esto último no cae bien ante las feministas, pero yo no fui el de esta idea, fue Jehová.

Aunque completamente seguro si estaría del asco que le produciría a Jesús las consecuencias de esta estúpida prohibición, innumerables estudios han concluido que con grado de certeza el hecho de que los sacerdotes no puedan tener relaciones desencadenan en perversiones sexuales, nada raro es, somos como seres humanos una olla de presión que necesita válvulas de escape para poder desfogar nuestros más primitivos impulsos, si estos se cohíben desencadenan en otras nefastas consecuencias, no deseo que se malentienda, y creo que ya se sabe a que me refiero, un sacerdote que acceda sexualmente a un menor solo debería de tener perdón por parte de su jefe, jamás de sus similares, todo el peso de la ley debe recaer aunque sea tan difícil por el poder tan inmenso que tienen hoy por hoy, ¿y a todas estas que pensaría Jesús de esto?

No se si volvería a sacar el látigo para aleccionara a estos párrocos, debería ser un castigo mayor que vender ganado en el templo, no hay castigo físico que pueda resarcir un dolor como estos, creo que en ello podríamos estar de acuerdo todos, un crimen sexual contra un niño difícilmente podrá ser comparable con otro delito, tal vez Jesús se hubiera puesto a llorar de la impotencia, o tal vez le hubiera dicho a su padre que los inundara o les mandara la mayor de las plagas, cualquiera fuera el castigo parecería poco, empero ya Dios dejó ese vicio de que cada vez que no le gusta algo manda a borrar del planeta a un poco de gente.

¿En últimas, Jesús pensaría que estas iglesias lo representan? Rayaría con lo ilógico pensar esto, como persona inteligente que debió haber sido podría saber de inmediato que lo que hay en las iglesias es un simple negocio en el que se menciona a Jesús, se repiten mantras como cual loro aprendiendo hablar, pero sus enseñanzas pasan de agache, son empresas que se dedican a doctrinar a las personas con fines personalísimos de ello no hay duda, y no hay duda porque ahora estas iglesias sacan la carta de Dios para que no le cobren impuestos, ¿pero que diría Jesús entonces? A Dios los que es de Dios y al Estado sus impuestos, por favor.