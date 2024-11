Jerry Rivera recordó cuando Shakira le 'robó' una canción y hasta negó saber de él; esto dijo

.Publicidad.

Si bien Jerry Rivera no busca meterse en polémicas a la hora de hablar de la que aparentemente habría sido una gran disputa legal hace años, hay un detalle que es cierto. El comienzo de "Hips Don't Lie" de Shakira Mebarak Ripoll está hecho a partir de una versión más aguda de "Amores Como el Nuestro" del salsero puertorriqueño y en el momento de la polémica el artista sí se pronunció, pero también dejó claro que no tenía intenciones en demandar a la colombiana.

Jerry Rivera ha reconocido no ser el dueño del arreglo de la canción, que fue reutilizado en el éxito mundial de la barranquillera con el rapero Wyclef Jean, que actualmente es la más reproducida en Spotify de todas las canciones de la historia de Shakira con un total de 1855 milllones de reproducciones. Pero entonces también lamentó que su nombre no apareciera ni siquiera en los créditos del disco Oral Fixation Vol. 2 donde fue incluida.

En el momento de la polémica Shakira reconoció su error y remarcó que todo comenzó porque Wyclef Jean le mostró una canción de hip hop con ese mismo arreglo de la famosa salsa que no sólo ha sido interpretada por Jerry Rivera, sino por otros grandes salseros como Micky Taveras.

Como la versión que le mostró el rapero, recordado por haber sido parte fundamental del colectivo noventero The Fugees, era anterior a la versión de "Amores Como El Nuestro" del puertorriqueño, entonces la intérprete de "Waka Waka" pensó que no había problema con utilizarla.

Fue en una entrevista reciente del locutor puertorriqueño Molusco donde se revivió la polémica, pero Jerry Rivera prefiere enfocarse en que esa es la canción más exitosa (en streamings) de toda la carrera de Shakira le parece algo bastante importante. "Yo lo percibí como un reconocimiento a la grandeza de ese arreglo musical, a lo profundo que llegó esa canción".

También contó que una vez recibió una invitación a un evento del propio Wyclef Jean, que lo ayudó a entender cómo fue el proceso y que Shakira no tuvo nada que ver con ese uso no autorizado o, por lo menos, no referenciado de esa canción.

Además, en la entrevista Jerry Rivera contó que Shakira ha dicho ser fan suya, pero que luego de la polémica dijo una vez en México que no sabía nada de la carrera de este artista.