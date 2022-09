 Jaque mate a la reina Isabel II

Murió en el Castillo de Balmoral y no se sabe si de muerte natural. Dijeron que estaba delicada y luego falleció, pero hay rumores de que se debió a una caída

Por: Edgar Uruburu |

septiembre 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No era inmortal una de las reinas más querida de la historia

La reina Isabel II, Isabel Alejandra María Windsor, ascendió al trono en 1952 al fallecer su padre, el rey Jorge VI. Su madre fue la llamada Reina Madre (reina Consorte). Y desde esos momentos se convirtió en una de las figuras más relevantes del Reino Unido y de los Reinos de la Mancomunidad de otros países. *A la edad de 96 años murió el pasado 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral, Escocia. Con 63 años de reinado se considera la monarca que más tiempo ha estado en el poder. (1)

Pero los reyes también mueren y se enferman y tienen sentimientos de amor y odio. A estas alturas de la vida la humanidad sigue viviendo del pasado. Debido a esto hay diversas teorías, posiciones llamémoslas políticas, sociales, religiosas que tienen sus propias versiones.

Como en un juego de ajedrez una de las piezas que tiene mayor valor es la dama, con nueve puntos; contrario al rey, que no tiene ningún valor y sin embargo es el más importante y en este caso del Reino Unido como no había rey la figura más importante era la reina.

Dicen que su influencia política fue trascendental, pero no era así en la realidad. Gran parte de habitantes de su reino no tienen este concepto y en el ámbito mundial el número de personas que piensan igual es muy alta. Para quienes son opositores a los reinados solo es una figura de papel y se preguntan, en realidad cuál es el rol de este personaje creado por el poder de unos pocos sobre millones de peones.

La reina que vivía en la Torre (curiosamente sin movimiento horizontal, a no ser que fuera en la cama real y en las noches de pasión) del Castillo de Windsor, que, por supuesto debe tener varias “torres” claves para los movimientos y las jugadas que hizo durante toda su vida, junto con los dueños del mundo, los primeros ministros y magnates y millonarios para mantenerse en el Poder.

Murió en el Castillo de Balmoral y no se sabe aún si fue de muerte natural, porque se anunció primero que estaba en delicado estado de salud y a las 6:30 p. m. se anunció oficialmente su fallecimiento por muerte natural. Pero hay rumores de que se debió a una caída. Debates que en realidad son creados por el “sensacionalismo” de los Medios de Comunicación expertos en el tema.

Puede ser que no se sepa, por ejemplo, que a su avanzada edad a la viejita le haya dado por salir a dar un paseo y recordar sus tiempos mozos con la equitación y al caerse la haya pateado uno de los “caballos” reales. En ese caso no se sabe si al pobre animal lo vayan a condenar a la horca o cadena perpetua. Lo cierto es que esto sólo lo saben la privilegiada familia real y se filtrará algún día como un “jaque mate muy extraño” pues no fue al rey sino a la reina. (2)

Los manifestantes, peones rebeldes

En el Reino Unido como se habló antes hay miles de opositores a los reinados, los antimonárquicos, (3) han salido a las calles a manifestar por todo el bombo que se le ha dado a la muerte de la reina más “cucha” de la historia. Pero como siempre esos pobres siempre salen perdiendo porque “la policía es igual en todo el mundo” y salen a reprimirlos no se sabe si a bolillo limpio, con bolas marcadoras pues dicen que no usan armas, pero pudieron pedirlos prestados al Esmad de Colombia. Lo del gas lacrimógeno queda pendiente. Los policías, podría decirse, cumplen el rol de alfiles porque se mueven de lado a lado para reprimir a quien sea con tal de defender a su rey o su reina en este caso.

¿Cómo se podría calificar a los ciudadanos antimonárquicos? El término más apropiado sería el de “mamertos”, según los uribistas, chanchistas y fachos similares. Pero claro siempre a través de la historia han existido, existen y existirán los “peones,” que en el juego de ajedrez son de las piezas de menor valor (un punto). Estos son los mismos esclavos que desde épocas inmemoriales han mantenidos a las monarquías, a los gobiernos opresores y a todos aquellos que aman el dinero y la gloria a costa de su propio dolor e ignominia, a pesar de ser maltratados, humillados y denigrados. Siempre terminan aplaudiendo y vitoreando a sus reyes, ya sea en vida, “ahora y en la hora de la muerte”.

La fortuna y los alfiles

Este juego de ajedrez monárquico no parará por ahora. Aunque los peones han sido las bases, el soporte y los cimientos del crecimiento de las realezas son los alfiles las estructuras más fuertes de su economía. Políticos, banqueros y empresarios hacen y deshacen a su conveniencia y facilitan su vida, la de sus reyes, reinas, príncipes, duques y demás miembros de los Palacios reales. (4) Por ello es increíble cómo para millones de seres humanos pasa desapercibida la millonaria suma de dinero que cuesta el proceso de dar sepultura a una persona normal, como cualquiera de ustedes, pero que contó con la suerte de nacer en un país donde se estableció la monarquía.

Imaginen cuántos pobres se podrían alimentar, vestir y tener mejor salud y calidad de vida con ese “montón de dinero”. Pero como a esos mismos pobres no les importa se conforman, contentan y se la gozan haciendo fila, a sol y sombra, para darle el último adiós a su reina. Como dice una canción: “para Chava con cariño”. Ah y si de paso una cámara de televisión está transmitiendo en directo y los enfoca el privilegio es abrumador: sonrientes extienden la mano para saludar a los otros millones de peones-esclavos que están idiotizados viendo los noticieros y la transmisión en vivo.

La religión y las torres llamadas iglesias

La religión es uno de los factores fundamentales en la dominación de los poderosos sobre el pueblo. Cualquiera que sea el foco de la adoración es considerada religión. Excepto cuando llegaron los españoles e ingleses y condenaron a los indios porque adoraban al sol y a la luna. Llegó entonces el proceso llamado evangelización, en el cual los sacerdotes y monjes cristianos y protestantes se unieron a los conquistadores para engrosar sus filas y alistarlos en la fe. Lo lamentable fue que quienes se opusieron y quisieron seguir con sus tradiciones fueron condenados a muerte. La horca los esperaba en nombre de Dios. (5)

La reina Isabel II y sus predecesores pertenecen a la religión anglicana, desde el siglo XVI cuando fue fundada por los Reyes Enrique VIII y Eduardo VI y la reina Isabel I (que no es la reina Madre) con una reforma que la separó del catolicismo y en la actualidad cuenta aproximadamente con 98 millones de miembros. Lógicamente, aquí podemos comprender el porqué las largas filas de peones para ver a una mortal como ellos, solo que embalsamada con todas las de la Ley, con todos los lujos y honores. Quienes más tienen que soportar el peso de todo esto son los pobres militares que cargan el pesado féretro de un lado para otro y a la hora final, con cámaras de televisión y periodistas de todo el mundo, pendientes de que que la marcha sea sincronizada, elegante y perfecta. Ojalá ninguno vaya a dar un paso en falso que tumbe a la reina por única y última vez.

El último viaje y la Cámara ardiente

La reina estuvo en Escocia para que millones de personas fueran a rendirle homenaje a Su Majestad Chava Segunda. Y en pleno siglo XXI, quién lo creyera es innegable que son muchas las personas que hacen filas de hasta 30 horas para poder ver el rostro maquillado, no se sabe qué tantas arrugas le han quitado, de la Soberana del UK (United Kingdom y los otros países dizque independientes, pero súbditos).

Un amigo está preocupado porque piensa que si la dejan mucho tiempo en la “Cámara ardiente” (6) se puede quemar; él cree que es un sistema parecido al de ponerla encima de una chimenea y que como el féretro a pesar Real también es de madera al calentarse se puede incendiar. Tocó tranquilizarlo diciéndole que no hay problema porque los bomberos de toda Inglaterra están en los alrededores para abrir sus mangueras en caso de que eso ocurra, o en caso de repeler a los antimonárquicos. También existe la versión que la cámara ardiente es para calentar el cuerpo frío y se vea el rostro coloradito y así evitar que se vea como una momia amarilla.

Los peones y el fútbol

Los esclavos y peones, normalmente gente del común, no tienen un peso en el bolsillo, o escasamente les alcanza para subsistir, pero se dan el gusto de ser partícipes de uno de los acontecimientos más importantes del momento: “Los funerales de la mamá Grande británica” El Macondo colombiano llevado a la vida real y Real de gran Bretaña (no la de tomar) compuesta por Inglaterra, Escocia y Gales. El sepelio y “Good bye” a Isabel II, el 19 de septiembre de 2022 será, sin duda, uno de los acontecimientos más vistos en la historia del planeta tierra.

Otro tema para destacar es que la muerte de la Reina logró que el torneo de fútbol más importante del mundo: “La liga Premier” haya sido suspendida el fin de semana (7). Las emociones y los gritos de los goles ya no se escucharán en toda Inglaterra por el minuto de silencio que se ha convertido en una eternidad porque lo hacen todos los días y a toda hora. PERO A ESO NO HAY QUE PARARLE BOLAS, PARA ESO ESTÁN LOS ARQUEROS.

¡Cada vez que alguien muera en el mundo, pido un minuto de silencio por cada uno de ellos!

