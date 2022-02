James Rodríguez y Karol G... ¿la nueva pareja en ciernes?

.Publicidad.

Parece ser que, en el mundo de los famosos, así como los éxitos son pasajeros, asimismo son los amores...

Como es sabido, la cantante paisa Karol G terminó su relación con el cantante de trap Anuel AA, una relación que llegó a su fin de manera sorpresiva, pues la pareja probaba las mieles el amor, se habían tatuado mutuamente y hasta llegaron a hablar de que pasarían por el altar. Los motivos de ruptura con el puertorriqueño no se conocen, pero lo cierto es que la Bichota ya pasó página.

Sus seguidores, sin embargo, han venido haciendo eco de un rumor que cada vez toma más fuerza y que, hasta el momento, no ha sido desmetido...

Eso sí, si la intérprete de Tusa tiene el corazón disponible, la otra parte de esta historia está en las mismas condiciones.



Se trata de quien, según algunos medios, podría estar acercándose de a mucho a la cantante paisa, y es nada más y nada menos que James Rodríguez.

Recordemos que, por su lado, luego de la separación de Daniela Ospina, el 10 de la selección estuvo con Shannon de Lima, pero después del rompimiento con la modelo a James no se le ha visto amorosamente con nadie...

Pues ya no es descabellado relacionar a Karol con James. Según se conoce, la cuenta Más Rechismes viene acumulando versiones sobre un personaje cercano a Rodríguez que habría confirmado el incipiente romance.

Para rematar, Ospina, ex de James y madre de su primera hija, hace unos días no tuvo ningún reparo en dar like a una publicación de Telemundo en la que se preguntaban por este posible enlace Rodríguez-Karol.

Ya se verá si las dos figuras del deporte y la música confirman que son los nuevos tórtolos del mundo del espectáculo. Por el momento, James se sacude del triste panorama del seleccionado camino a Catar, y Karol (con un mejor presente) se alista para, en abril, ser parte del Festival Coachella 2022, donde compartirá cartel con Harry Styles y Billie Eilish, entre otros.

¿Será que entre ellos ha habido algo más que la coincidencia de ese llamativo pelo azul, que en su momento compartieron las dos estrellas?