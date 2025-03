James calentó el ambiente: la denuncia viral que hizo el 10 antes del juego contra Brasil

.Publicidad.

En el amplio universo del fútbol, en el que cada jugada es analizada al detalle y cada decisión arbitral es motivo de debate, siempre van a surgir voces que cuestionan las decisiones tomadas dentro de la cancha.

Una de esas voces, resonantes y cargadas de frustración, es la de James Rodríguez, el talentoso '10' de la Tricolor, quien encendió la polémica cuando denunció posibles favoritismos en la final de la pasada Copa América 2024.

Han transcurrido ocho meses desde aquella noche en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero lo ocurrido allí no se olvida. Argentina y Colombia disputaron la final del título continental. Un solitario gol de Lautaro Martínez en los últimos minutos del encuentro selló la victoria de los liderados por Leo Messi. Los cafeteros, como le dicen a los colombianos, salieron de la cancha con el sabor amargo de la derrota, después de haber hecho una gran Copa América. Para muchos, incluido James Rodríguez, capitán de la Selección, la herida sigue abierta. Las cicatrices de ese encuentro parecen más profundas de lo que reflejó el marcador.

Hoy James juega para el club León de México, donde se ha convertido en estrella e ídolo

En una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, el ‘10’ no se guardó nada. Sus palabras, cargadas de descontento, señalaron el arbitraje de Raphael Claus. Para James hubo varios factores externos que influyeron en el resultado final.

"Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente queríamos el título, la puntada final que era la Copa América. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo", dijo el capitán.

Las críticas de volante se centraron en decisiones polémicas durante el partido. A su juicio hubo jugadas que debieron ser sancionadas como penales a favor de la Tricolor.

"El árbitro influyó mucho. No nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro", enfatizó.

Palabras que reflejan frustración de un jugador que lo dejó todo en el campo, sino también la percepción de una injusticia que trasciende lo meramente deportivo.

Desde Argentina, el reconocido periodista Martín Liberman le respondió con firmeza al volante colombiano. "No coincido para nada con James. Colombia fue el mejor en la copa hasta el final. En la final NO estuvieron a la altura. No creo que el árbitro haya sido decisivo", añadiéndole más leña al fuego de la controversia.

Lo cierto es que las palabras de James reavivan el debate contra la Conmebol, cuestionada muchas veces por supuestas imparcialidades de la entidad y su influencia en las competiciones. Las declaraciones de James Rodríguez calientan un debate que continuará, mientras que el balón seguirá rodando y llevando consigo tanto las esperanzas como las frustraciones de millones de hinchas.