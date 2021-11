James no fue el primero: el jugador al que Benítez ya humilló hace más de 10 años

.Publicidad.

James Rodríguez vivió su mejor temporada como profesional apenas llegar al Real Madrid. Muchos dudaban de él tras el mundial de Brasil pero demostró que no le quedó grande ponerse la 10 del equipo más histórico del mundo. Bajo el mando de Carlo Ancelotti, este supo potenciar a James y hacerlo una estrella más al lado de figuras como Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Kroos y Modric.

Tras anotar 17 goles y hacer 18 asistencias en 46 partidos, la siguiente temporada pintaba aún mejor para él pero la llegada de Rafa Benítez lo cambió todo para él. El español no lo consideró titular y lo fue denigrando en el banco, pasando de él en ruedas de prensa y ganándose el odio de la hinchada del Madrid por su maltrato al 10 y sus malos resultados. Al final terminó siendo despedido y desde ahí James no volvió a ser el mismo. Sin embargo, esta historia ya la había protagonizado Benítez con Ryan Babel, un holandés que jugaba en el Liverpool en 2007 y que coincidió con Benítez.

Según palabras del futbolista en entrevista con The Guardian, Benítez lo dejó a su suerte cuando era una joven promesa. "Fue, en mi opinión, una relación extraña porque cuando me fichó lo miré como el hombre que quería darme una oportunidad y ayudarme a triunfar. Pero luego, a medida que avanzábamos, me dejó totalmente solo y sólo me juzgó por las cosas que no hice bien en lugar de decirme cómo resolver o mejorar lo que tenía que mejorar", dijo Babel.

Algo parecido a lo que vivió James no solo en el Madrid sino los meses que coincidieron en el Everton antes de que el 10 se fuera a Catar. Benítez no hacía más que decir que no estaba bien físicamente, que le costaba y que estaban esperando una buena oferta en lugar de motivarlo a recuperarse de la mejor forma posible y pelear un puesto en el equipo. Su llegada al Everton fue lo que forzó a James a salir rumbo al Al-Rayyan. "Era muy joven y sólo necesitaba orientación. Fue para mí un período decepcionante si hablas de mi relación con el entrenador. Sentí que podría haberme ayudado más", finalizó el actual jugador del Galatasaray.

