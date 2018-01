“Quiero un adiós de carnaval”, esas palabras cantadas a viva voz en una de sus últimas apariciones en televisión invitan a reflexionar sobre la forma en que Jaime Garzón hubiese querido ser recordado. Él no era ajeno a la realidad de la muerte, conocía muy bien este país. Se puede escuchar en algunas entrevistas como bromeaba con la ropa que debería vestir el día que hicieran el levantamiento de su cadáver.

Un ramo de flores, una serenata, en el hipotético pero no improbable escenario de una desconexión con este mundo después de la muerte. ¿Que importancia tienen los homenajes de aquellos que sobreviven a sus seres queridos, si aquel que ha partido no ha de percibir nuestras acciones? ¿De qué sirve nuestro llanto? Aún nos sirve a nosotros y a los seres humanos por venir. El dolor y el deseo de honrarles tienen un mismo origen, el agradecimiento. No permanece en el recuerdo y se añora un ser vivo simplemente por su condición, es un reflejo de todo aquello que representó durante su existencia.

Jaime Garzón no fue una idea, fue millones. Basta con ver la colección del material que creó para comprender que ha sido una de las mentes más brillantes que ha dado este país. Sus detractores pueden acusarlo por relaciones o comportamientos personales, verdaderos o infundados, y eso no altera su construcción, aquella donde las ideas se defienden por sí mismas y una mirada objetiva, abstraída de fanatismos políticos, puede encontrar valiosos preceptos.

El daño que causaron sus asesinos no se limita a la vida tomada; tal vez él estaba tan preparado y tranquilo del deber cumplido que podía darle frente a la muerte cualquier día, la otra víctima ese día fue el pueblo colombiano, los que le sobrevivimos y las generaciones por venir.

Es vergonzosa la memoria colectiva, aquella que mantiene fresco el nombre de Adolf Hitler y olvida el de Alan Turing. Es el mismo modelo de elaboración social que inunda a los nuevos ciudadanos con datos de farándula y deportes, al tiempo que los priva de conocimiento histórico y científico. El interrogante para alguien que tuvo la fortuna de coincidir durante su vida con el lapso de tiempo en el que Jaime Garzón acompaño este país es ¿Como lo recordaran la futuras generaciones? si acaso les es permitido.

No sé cuántos colombianos quisieran como homenaje póstumo una novela. En su caso particular, aventurando una decisión que solo él conocía, me inclino a pensar que no era su caso. Aunque tal vez le habría causado risa y no se hubiese sorprendido comprendiendo la idiosincrasia de este país.

Una novela en televisión no es una obra de Cervantes o Shakespeare y es ante todo una elaboración plagada de ficción. Es además peligrosa en la medida que puede transformarse en una caricatura donde aquello que consiga la persistencia en el imaginario popular sea las llamadas libertades creativas.

Es además innecesario construir un perfil que ya existe y del cual se puede obtener harto material que refleja de manera directa su pensamiento, sin elucubraciones.

Las críticas a la novela sobre Jaime Garzón han partido del seno mismo de la familia. Su hermana se opuso a la realización y en días más recientes su hermano Alfredo ha expresado sin ambages su arrepentimiento por el consentimiento otorgado.

Existe al menos un elemento positivo en la vorágine de reacciones que ha despertado la novela y es que en medio de la discusión se reaviva el nombre de Jaime Garzón y eso tal vez despierte el interés de algunos jóvenes en conocer de la realidad de un Gran Colombiano.

