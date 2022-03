Jahel Quiroga de la UP le arrebata la curul a la cristiana Sara Castellanos

.Publicidad.

Jahel Quiroga le arrebató su curul a la pastora Sara Castellanos, hija de la senadora Emma Claudia Castellanos que preside la iglesia Misión Carismática Internacional y decidió no repetir Congreso heredando su puesto a su primogénita. Tras el escrutinio, el Pacto Histórico pasó de tener 19 puestos a 20 en el Senado. Jahel Quiroga, avalada por el partido Unión Patriótica (UP), es defensora de derechos humanos además de ser una de las sobrevivientes de la masacre de la UP. Fue la primer persona que sacó a la luz pública nacional e internacional el caso lo que le tomó más de 20 de reconstrucción de la investigación, convirtiéndose en la vocera de los familiares de las mil personas asesinadas y 123 desaparecidas.

Después del escrutinio, el Pacto Histórico sacó más de 2.8 millones de votos en las elecciones legislativas mientras que los liberales solo quedaron con 14 curules, siendo Sara Castellanos la perjudicada, renunció al Concejo de Bogotá para saltar con la bendición de César Gaviria en el Senado.

-Publicidad.-

Le podría interesar: