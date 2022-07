Iván Meneses, el periodista de moda de Pailitas

Por: Esther María Puche Martínez |

julio 14, 2022

Desde las hermosas tierras cesarenses destacadas por su extensa ganadería y por ser cuna de grandes juglares del vallenato nace en el municipio de Pailitas Iván Meneses Rodríguez, un joven cuya crianza se da en el seno de un hogar conformado por sus padres el extinto Régulo Meneses y Nilsa Rodríguez, quienes eran los propietarios de la única y próspera tienda que le daba vida al corregimiento de Zapatosa ya que siempre permanecía surtida de una gran variedad de productos que no solo satisfacían las necesidades de sus habitantes sino también de todas las regiones aledañas.

Fue allí donde este joven en compañía de sus hermanos creció y vivió en sus primeros años de vida en medio de un ambiente agradable y familiar puesto que gozaban del aprecio y cariño de la familia y de toda la comunidad en general.

Para Meneses, las sonrisas y risas son su mejor carta de presentación establemente se reflejan en su rostro a pesar de los golpes que la vida le ha dado en varias ocasiones pero, también comprende que, de todas esas adversidades se aprende y le han enseñado que no todo es fácil en la vida toca esforzarse para lograr lo que se quiere; ejemplo que también vio en sus queridos padres que todos los días muy temprano atendían su clientela con amor, empeño y dedicación puesto que era el medio de subsistencia de ellos y de su familia.

Se considera un hombre feliz, vive contento y enamorado de la vida. Agrega, “Mi familia, amigos, conocidos y allegados, ven en mí una persona sencilla y humilde espiritualmente y ayudo a aquellos que están necesitados, brindándoles la mano, cada vez que está a mi alcance” motivo para sentirse totalmente orgulloso de sus raíces ancestrales.

Se define como una persona sociable, responsable, detallista, amante de la justicia y enemigo de las injusticias de allí, su inclinación por esta profesión que lo llevó a dar sus primeros pasos en el periodismo, la fotografía y la radio desde su querido pueblo natal “el corregimiento de Zapatosa”, tierra de gente buena, pujante y trabajadora que por muchos años ha sufrido las inclemencias de un fuerte verano que ha puesto en riesgo la economía de sus habitantes.

Por eso Meneses, preocupado por esta situación decide realizar una investigación para conocer y divulgar públicamente dicha problemática. De esta manera, comienza a conocerse su labor periodística a través de los distintos medios de comunicación escritos y radiales de la localidad.

Meneses Rodríguez recuerda con mucha nostalgia ese 13 de marzo de 1998 cuando se produce la repentina muerte de su padre causado por un derrame cerebral, siendo él y sus demás hermanos tan solo unos niños que todavía por su corta edad, no contaban con la suficiente madurez para entender lo que estaba sucediendo.

Solo escuchaban murmullos de la gente que los acompañaba en su dolor, se fue Régulo Meneses, un gran hombre y comerciante de la zona que, con su negocio abastecía a toda esta comunidad con productos de gran interés “como telas importadas, calzados, productos agropecuarios, misceláneas y drogas medicinales (droguería), entre otros”.

Tras la muerte de su padre, asume el patriarcado su madre Nilsa Rodríguez, una valiente y luchadora mujer que se debate entre la atención de sus hijos y la tienda la cual tenía que seguir funcionando para sufragar los gastos de la casa y el estudio de sus hijos que apenas estaban comenzando su secundaria y más adelante debían hacerse profesionales para cumplir con el anhelo de su querido padre.

Pero la situación fue poniéndose muy dura y 8 años más tarde, como por cosas del destino, el negocio empezó a decaer hasta el punto que le tocó cerrar y ver con profundo dolor como se derrumbaba el patrimonio por el que tanto habían trabajado para el sostenimiento de sus hijos. Para entonces, año 2005 Iván, cursaba el octavo grado de bachillerato en el colegio de la localidad Aníbal Martínez Zuleta.

A finales del mismo año su madre de la mano con sus hijos viaja a la Capital del Atlántico como acostumbraba hacerlo todos los años para celebrar la Navidad con sus padres, hermanos y demás miembros de la familia materna.

Ese breve tiempo en Barranquilla fue determinante para que Nilsa, tomará la decisión más adecuada como fue la de regresarse con sus hijos en el mes de abril de 2006 en busca de un mejor porvenir para ellos y desde esa época se radicaron definitivamente en esta bella y hermosa ciudad de la Arenosa que, les abrió sus puertas y los acogió con beneplácito logrando que sus hijos terminaran el bachillerato y luego sus estudios profesionales. Es así como Nilsa agradece a Dios y al universo por esa gran oportunidad que la vida le brindó.

Sin embargo, cuando todo comenzaba a fluir bien una calamidad doméstica irrumpió esa felicidad exactamente un 23 de mayo de 2017 justo el día del cumpleaños de Meneses, fue llevado por su progenitora a un importante centro asistencial de la ciudad por problemas cardíacos donde fue atendido por los galenos de urgencias y tras realizarle todos sus exámenes le diagnosticaron preinfarto, taquicardias, mareos constantes y respiración insuficiente las cuales lo dejaron en cuidados intensivos por su delicado estado de salud un coma profundo por tres meses que le hizo perder peso hasta quedar en 18 kilos, algo bastante preocupante. Además, le detectaron neumonía a causa de gripas mal tratadas, por mojarse con agua lluvia.

Meneses Rodríguez logró recuperarse y sin perder tiempo retoma el ejercicio de la profesión y para ello presenta ante las instalaciones de un importante diario de la localidad un excelente reportaje periodístico sobre una de las tantas problemáticas que venían afectando la tierra que lo vio nacer y es ahí, donde predomina su deseo ferviente de contribuir con su aporte a la población por encima de sus intereses personales.

Ahora, más que nunca se sentía obligado a cumplir con su función social como es la de comunicar y ser el puente entre la comunidad y los entes estatales que poca atención le prestaban a esta colectividad.

Así surge la idea “El periodista de moda”

“En ese lugar me encuentro con una amiga y colega, quien al verme me dijo: ¡Cacique!, nos abrazamos y le dije que ya no soy el Cacique. Ella, sorprendida al escuchar de mí aquella palabra, me preguntó, ¿por qué y qué tienes? De inmediato le conté que, como agradecimiento a Jesucristo por haberme devuelto a la vida, yo decidí dejar el trago, las parrandas y dejar de mujerear para entregarme a él. Ella no podía creer aquella historia y agradeció a Dios por el milagro. Después vio mi reportaje y me dijo que esta tarde saldrá al aire mi reportaje Iván Meneses el periodista de Moda y desde, entonces me gane ese apelativo y me ha gustado”.

Con ese apelativo, Meneses trasciende en los medios como un periodista investigativo, dinámico y activo desde cualquier frente de la información dando muestra con sus notas periodísticas de su objetividad y buen desempeño.

Es consciente que se ha encontrado muchos obstáculos, entre ellos, es abstenerse de difundir una noticia por miedo a que atenten contra su vida y aunque sabe que su misión es comunicar, no la pone en riesgo ni mucho menos la de su familia. Se ha enriquecido profesionalmente, con las notas que ha hecho a favor de aquellos que no tienen voz, o sea la comunidad en general.

De manera negativa, “las noticias sobre la aprobación del aborto, el cual es “un derecho.” estúpido derecho. También le impacta la falta de aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y mujeres”.

Con respeto a sus planes para el futuro, nos comenta que solo Dios los conoce y que espera con paciencia porque él es quien tiene la última palabra. Solo le pide que lo bendiga con un buen empleo en un noticiero de televisión como es su deseo.

También hace algunas recomendaciones para los jóvenes que se están preparando en esta profesión que sean periodistas de corazón, que se sumerjan en la lectura de muchos libros para enriquezcan su léxico y sean buenos redactores porque” Un buen Periodista es aquel, que se expresa y habla bien. No olviden que la sencillez y la humildad son el reflejo del alma”.

¡Meneses y el amor de su vida!

Iván Meneses es un joven espontáneo, extrovertido y alegre que deja ver su faceta de hombre enamorado y fue allí precisamente en su adorada tierra de Zapatosa que conoce el amor de su vida, la mujer que le robó el corazón Janin Cícero, la que hoy es su esposa y lleva en su vientre el fruto de ese lindo amor: “El gran Iván Leonardo Meneses Cícero”, la bendición más grande que Dios puede concederle a unos felices padres.