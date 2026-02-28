"Irán nunca tendrá un arma nuclear": Trump justifica el ataque conjunto contra Teherán

Tras amenazas e intentos de negociación, EE. UU. e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que Trump avaló en su red porque Teherán sigue con su programa nuclear

Israel y Estados Unidos iniciaron una operación militar contra Irán este sábado 28 de febrero, una serie de ataques coordinados que Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia suelo israelí y contra las bases estadounidenses en Medio Oriente.

Poco después del ataque conjunto, el presidente Donald Trump publicó un video de ocho minutos en el que justificó el ataque y anunció una campaña sin final claro con el objetivo de un cambio de régimen.

Trump hizo público que había iniciado "operaciones de combate de gran envergadura en Irán".

"Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear... Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche".

El magnate republicano afirmó que Irán ha continuado desarrollando su programa nuclear y que planea desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense, por lo que llamó al pueblo iraní a "tomar el control de su gobierno".

En su discurso afirmó que su objetivo "es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní".

La Casa Blanca evoca ataques atribuidos a Irán

Trump añadió que "durante 47 años, el régimen iraní ha coreado “Muerte a Estados Unidos” y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos masivos, atacando a Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchos, muchos países. Entre los primeros actos del régimen estuvo respaldar la violenta toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, reteniendo a decenas de estadounidenses como rehenes durante 444 días".

Recordó además dos episodios históricos: en 1983, cuando "los aliados de Irán llevaron a cabo el atentado contra el cuartel de los marines en Beirut, que mató a 241 militares estadounidenses", y en el 2000, el ataque contra el USS Cole, aludiendo a que Irán estuvo involucrado.

"Muchos murieron. Fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de miembros del servicio estadounidense en Irak. En los últimos años, los aliados del régimen han seguido lanzando innumerables ataques contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, así como contra buques navales y comerciales de Estados Unidos y líneas internacionales de navegación. Ha sido terrorismo masivo, y no vamos a tolerarlo por más tiempo", dijo.

El presidente estadounidense también se refirió al financiamiento y entrenamiento de milicias por parte de Irán, desde Líbano hasta Yemen, y desde Siria hasta Irak. "Y fue el aliado de Irán, Hamás, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1.000 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, mientras tomaba como rehenes a 12 de nuestros ciudadanos. Fue brutal, algo que el mundo nunca había visto antes", afirmó.

Trump aseguró que Irán es el "principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras protestaban".

"Siempre ha sido política de Estados Unidos, en particular de mi Administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo repetiré: nunca podrán tener un arma nuclear"

También mencionó la Operación Midnight Hammer, lanzada el 22 de junio de 2025 contra Irán, asegurando que Estados Unidos destruyó el programa nuclear del régimen en Fordo, Natanz e Isfahan.

"Después de ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su malicioso intento de obtener armas nucleares, y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Querían hacerlo. No querían hacerlo. De nuevo querían hacerlo. No querían hacerlo. No sabían lo que estaba ocurriendo. Solo querían practicar el mal. Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas y décadas", aseguró.

Washington justifica la ofensiva por el programa nuclear iraní

El presidente estadounidense señaló que Irán ha rechazado cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y que Washington ya no puede tolerarlo.

"Intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero, y que pronto podrían alcanzar el territorio estadounidense. Imaginen cuán envalentonado estaría este régimen si alguna vez tuviera y estuviera armado con armas nucleares para transmitir su mensaje", dijo.

Tras exponer estos argumentos, Trump anunció que "el Ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles. Será nuevamente totalmente destruida. Vamos a aniquilar su marina. Vamos a asegurarnos de que los aliados terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo y atacar a nuestras fuerzas, ni utilizar sus artefactos explosivos improvisados o bombas en carretera para herir y matar gravemente a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses".

El líder republicano aseguró que construyó y reconstruyó el Ejército estadounidense en su primera Administración "y no hay fuerza militar en la tierra que se acerque a su poder, fuerza o sofisticación. Mi Administración está tomando todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar. Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas. Eso suele ocurrir en la guerra. Pero lo hacemos no por ahora, sino por el futuro. Es una misión noble", dijo.

Advertencia a la Guardia Revolucionaria: inmunidad o "muerte segura"

Asimismo, Trump invitó a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, de las Fuerzas Armadas y de toda la policía a deponer las armas a cambio de inmunidad total.

"De lo contrario, enfrentarán una muerte segura. Así que depongan las armas. Serán tratados justamente con inmunidad total, o enfrentarán una muerte segura", sentenció.

Y finalizó con un mensaje dirigido al pueblo iraní: "Les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado. Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Las bombas caerán en todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones".

Los medios de comunicación iraníes informaron de ataques en distintas partes del país y reportaron columnas de humo en la capital.

Netanyahu respalda la operación conjunta

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video difundido poco después, afirmó que "Israel y Estados Unidos emprendieron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Irán. Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha gritado "¡Muerte a Israel!", "¡Muerte a Estados Unidos!". Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo".

"Este régimen terrorista asesino no debe estar armado con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní, los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis, se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", agregó Netanyahu.

"Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo de Irán –los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis– se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre y pacífico. Les pido, ciudadanos de Israel, que escuchen las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la Operación El Rugido del León, se nos exigirá paciencia y fortaleza. Juntos nos mantendremos firmes, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", aseveró.

Anuncios.

Anuncios..