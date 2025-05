Into the Moon: el brunch futurista que transformará Bogotá este 24 de mayo

.Publicidad.

Este 24 de mayo, Bogotá será testigo de una experiencia sin igual con Into the Moon, el evento insignia de Grupo Seratta que promete llevar a los asistentes a una dimensión donde lo real se transforma. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, el Centro Comercial Atlantis se convertirá en el epicentro de un brunch futurista que combina gastronomía, música y arte en un solo lugar.

Una experiencia sensorial sin precedentes

Con el respaldo de Patrón Cristalino, Into the Moon ofrece un brunch All You Can Eat acompañado de un drink de bienvenida. Los asistentes disfrutarán de las presentaciones de los mejores DJs de Colombia e invitados internacionales, así como de performances en vivo que prometen sorprender y deleitar.

Entradas y detalles del evento

Fecha y hora: 24 de mayo de 2025, de 9:00 a.m. a 3:00 a.m.

24 de mayo de 2025, de 9:00 a.m. a 3:00 a.m. Lugar: Centro Comercial Atlantis, Calle 80 #13-06, Chapinero, Bogotá.

Centro Comercial Atlantis, Calle 80 #13-06, Chapinero, Bogotá. Dress code: Silver Touch (toques plateados).

Silver Touch (toques plateados). Edad mínima: Evento exclusivo para mayores de edad.

Para adquirir tus entradas y obtener más información, visita el sitio oficial del evento: serattagroup.com.

