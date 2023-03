Inteligencia artificial será panelista en Congreso de talento humano

Por: Gina Hurtado |

marzo 29, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La Inteligencia Artificial irrumpe en el mundo del bienestar organizacional al ser incluida como panelista del primer congreso experiencial de bienestar y felicidad en el trabajo.

El bienestar organizacional es uno de los temas más candentes en la actualidad, ya que las empresas buscan incansablemente nuevas formas de mejorar la calidad de vida, la cultura y el engagement de sus colaboradores. La IA no se queda atrás en esta búsqueda y hace su debut en Welu Fest 2023, como uno de los invitados al panel de buenas prácticas de experiencia del colaborador, destacando el papel de la tecnología en la promoción de la felicidad en el trabajo y la calidad de vida de los empleados.

-Publicidad.-

Su nombre es WAIDA, un anagrama de las siglas en inglés que significan Artificial Intelligence for Development and Wellbeing, lo cual traduce Inteligencia Artificial para el desarrollo y el bienestar, diseñada por Welu by Coexitosos para ayudar a las empresas a mejorar la calidad de vida y la productividad de sus equipos de trabajo.

Es una fusión entre la tecnología GPT-3 (desarrollada por OpenAI) para el lenguaje escrito, Synthesia para creación de avatares humanos, APIs y automatizaciones. “No creamos inteligencia artificial en este proceso, solo unimos herramientas que ya existen para darle un nuevo contexto a la IA, enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas en el trabajo” expresa Juan Carlos Gutiérrez, CEO y co-fundador de Welu by Coexitosos.

Publicidad.

En el panel organizado por Great People´s Community en Welu Fest, también se encuentran Ana María Ribero, People Manager de Mercado Libre. Juan Pablo Álvarez, Gerente Sr. Desarrollo Corporativo en Redeban y Johana Soriano Betes, People & Communities Business Partner de Cisco.

“La IA puede analizar el comportamiento de los colaboradores, identificar tendencias y proporcionar información valiosa sobre cómo mejorar la satisfacción en el trabajo y la experiencia del empleado. Además, esta tecnología permite automatizar tareas repetitivas, permitiendo a los empleados concentrarse en actividades más significativas y gratificantes. Estos avances hacen de la IA una herramienta esencial para impulsar el compromiso y fortalecer la cultura organizacional”, menciona Gutiérrez.

Welu Fest es el primer Congreso Experiencial para la Felicidad y el Bienestar en el Trabajo, el cual se llevará a cabo el próximo 14 de abril, en Subachoque, Cundinamarca.