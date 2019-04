Instagram, más perjudicial que la droga

Más de mil millones de usuarios activos en un mes se han registrado en la red social Instagram, de acuerdo con el más reciente estudio realizado por Hootsuite y We Are Social en 2019.

De esa cifra, 337 millones de cuentas pertenecen a adolescentes y adultos jóvenes entre los 13 y 24 años, quienes están expuestos a todo el material que se produce cada segundo en esta aplicación diseñada para dispositivos móviles.

Gran parte de ese contenido está compuesto por fotografías sometidas a cualquier trabajo de edición, eliminando toda imperfección sobre estas y mejorando el aspecto físico de los modelos que aparecen en ellas.

Una tendencia en esta red que, sin ser su objetivo, está tergiversando el concepto de belleza y afectando la salud mental de sus usuarios más jóvenes, orientándolos a alterar sus cuerpos para responder a las exigencias de esta enorme comunidad virtual, y así alcanzar un grado de popularidad del cual no gozan en la vida real.

“Para entender el fenómeno de Instagram tenemos que pensar que estamos en una cultura eminentemente visual; que nuestros adolescentes y niños están acostumbrados a expresarse a través de imágenes y a entender muchísimas cosas a partir de éstas. El problema está cuando el adolescente llega a una etapa en la que empieza a adquirir confianza en sí mismo, y de repente, se le ve asociar la belleza y la perfección en las imágenes de otros y no en la suya”, explica Charo Sábada, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en España.

Sin embargo, el portal especializado en psicología PiscoActiva.com señala que desde el surgimiento de esta red social se han reportado más casos donde la baja autoestima ha trascendido a la depresión, y por último en la autolesión como resultado de la ansiedad por tener atención de otros usuarios en la red; además de generar vacíos existenciales y bajo rendimiento en el estudio.

A comienzos de 2015, el famoso numeral #KylieJennerChallenge convocó a hombres y mujeres entre los 17 y 20 años, a introducir sus labios dentro de una botella y tirar tan fuerte hasta provocar que los vasos sanguíneos en esa área de la boca se rompieran, generando una hinchazón que aumentara significativamente el grosor de los labios, y así conseguir una boca que tuviera el mismo aspecto que el de la estrella en Instagram Kylie Jenner.

Muchas de las víctimas de este reto desconocían que los efectos secundarios de esta práctica son la deformación de los labios, moretones en toda el área externa de la boca, e incluso se habla de la pérdida de la sensibilidad en los labios.

“Lamentablemente las redes sociales producen la distorsión de una realidad que no es completa, por ejemplo: la gente en Instagram solo muestra vidas perfectas. Entonces, la que se operó no le duele, la separada ya está casada y, nadie parece vivir a costo de nada porque la gente solo está mostrando una mano, la otra la tienen escondida porque no es rentable, porque no está cool, porque no da”, afirma la psicóloga chilena Pilar Sordo.

Frente a esta grave situación de salud mental que al parecer no conoce de cultura e idiomas, y en la cual los llamados influenciadores digitales simulan desconocer y prefieren no hablar de ello, solo queda en manos de los padres de familia emplear una comunicación más asertiva con sus hijos para conocer qué les aqueja y abordar esas incertidumbres con un lenguaje claro y natural.

“Cuando hablemos con nuestros hijos de Instagram, animémoslos a que piensen en otros aspectos de su vida que no sean su propia imagen: intereses, aficiones, hobbies, que también les puede exigir un cierto reto, como lo es el transformar un hobby en imágenes de video o fotografía. Está claro que algunos de éstos son muy visuales, pero hay otros que no lo son. Entonces la idea es presentarle desafíos en cuanto al uso de Instagram que conlleve a una menor exposición de la imagen personal del joven”, agrega Sábada.

