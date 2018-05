Ingreso de Colombia a la Otan, el último as bajo la manga de Santos

El 25 de mayo pasado el presidente Santos anunció el ingreso de Colombia a la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la principal alianza militar global. El escueto comunicado se presentó en el marco del ingreso del país a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), grupo que mide y promueve las mejores prácticas en la administración pública.

Al enmarcar un anuncio de cooperación militar tan importante detrás del burladero del ingreso en paralelo a una organización de cooperación civil, resalta lo sensible de este hecho y la aprehensión con que será recibido en las otras capitales latinoamericanas. La extensión de la Otan a nuestro continente abre una caja de Pandora en nuestra política exterior cuyas consecuencias, tanto positivas como negativas, son difíciles de sopesar en su totalidad y deberán ser afrontadas por futuras administraciones.

Iniciemos con lo positivo, el mayor beneficio del ingreso de nuestro país a una organización global multilateral de tal envergadura es el simple hecho de estar en la foto, de poder sentarnos en la mesa de decisiones como un socio más, de pertenecer a un grupo de naciones que influenciarán el futuro de nuestro planeta, de llevar la voz de nuestro continente, en fin, de ser reconocido como un país serio. Así mismo, la cooperación militar entre naciones ancladas en la institucionalidad democrática, el control civil constitucional de las armas públicas y el profesionalismo de sus fuerzas armadas, le abre amplias avenidas a nuestras instituciones militares en su preparación profesional, en su visión estratégica y en su capacidad táctica.

Este logro histórico es un premio al esfuerzo de nuestro pueblo por salir del marasmo existencial de un país sin visión sumido en una guerra fratricida perpetua, al igual que a una nueva generación dinámica y educada que ya constituye una masa crítica de votantes con la misión de fortalecer nuestras instituciones, abrazar nuestra cultura y presentar nuestra nación al mundo con entereza y respeto mutuo.

Sin embargo, vale preguntar ¿qué le ofrece Colombia a una organización como la Otan? Colombia presenta fortalezas de interés para la Otan tales como su posición geográfica, su estabilidad política y unas fuerzas militares con alta experiencia en la conducción de la guerra irregular. Colombia es un país de 45 millones de habitantes y algo más de un millón de kilómetros cuadrados de territorio continental situado estratégicamente en el centro del continente con acceso a miles de kilómetros de costa en ambos océanos, una posición militar privilegiada.

Con el ingreso de Colombia, la Otan extiende su zona de influencia a nuestro continente y establece así una presencia que le permitirá enfrentar con éxito los potenciales desafíos de un mundo multilateral cada vez más inestable. Además, Colombia tiene una historia probada de transiciones pacíficas del poder y posee instituciones públicas maduras. El golpe militar “light” del general Rojas Pinilla en la cima de la violencia política de los años cincuenta (6/1953 – 5/1957) es la excepción que confirma la regla institucional histórica de nuestra nación. Rojas buscaba una salida elegante al chicharrón que le había creado a las fuerzas armadas la violencia política azuzada desde el palacio presidencial. Durante su mandato deslindó a los militares de la violencia conservadora y pacificó al país. Las instituciones políticas civiles retomaron el control político con el plebiscito del cincuenta y siete y restablecieron el orden constitucional un año más tarde. Colombia es un país árido para las dictaduras, una fortaleza poco común en nuestra región.

Por último, la guerra irregular es y será la constante de los conflictos armados contemporáneos, en esta área, las fuerzas armadas colombianas con su probada experiencia en la conducción de la guerra irregular son un activo militar muy valioso. La propaganda negativa de los medios de comunicación global hacia Colombia y los colombianos mancilló nuestra nacionalidad a los ojos del mundo durante mucho tiempo, es hora de posicionarnos como una nación visionaria, libre y soberana, un pueblo trabajador que elogia la dificultad.

No obstante, no todo lo que brilla es oro, algunos aspectos negativos que puedo discernir en estos momentos son: primero, estaremos expuestos a tener que participar en guerras lejanas que no son de nuestra injerencia y que no tienen conexión alguna con nuestros intereses; segundo, el potencial establecimiento de bases militares de la Otan en nuestro territorio requiere de una discusión amplia dada su enorme importancia para la integridad nacional y, tercero, aún no hemos sopesado el impacto que este nuevo contexto tendría en nuestra relación con los otros países latinoamericanos.

Lo escueto del anuncio me da la corazonada que el presidente Santos decidió consumar el matrimonio antes de hablar con los familiares, en otras palabras, Santos se sacó a la novia y estableció una unión de hecho.

