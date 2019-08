No hay la más mínima justificación posible ante la inconcebible muerte de los dos jóvenes miembros de la Fuerza Aérea Colombiana en la feria de las Flores de Medellín el pasado fin de semana. El solo hecho de exponer a dos jóvenes a semejante riesgo merece todas las sanciones posibles para quienes tomaron esa decisión. La posibilidad de manos criminales como ahora quieren afirmar no anula para nada la realidad de una decisión absolutamente absurda, irresponsable, tomada por sujetos sin criterio, sin sensibilidad y que como en este caso, abusaron de su poder. Con la vida de nadie se juega y menos si se trata de jóvenes que tienen que obedecer órdenes. En vez de estar buscando los culpables de que se hubiese roto la cuerda, la sanción debería haberse sido ya una realidad sobre quienes decidieron hacer semejante prueba tan peligrosa sin considerar las altas posibilidades de fracaso. El fracaso en este caso era la muerte de dos jóvenes, como de hecho sucedió.

Se ha demorado el gobierno, el ministro de Defensa, el comandante de la FAC, en actuar en consecuencia. Lo que sucedió ha sido una infamia que el país reconoce como tal, más aún cuando se sabe por parte de uno de los padres de las víctimas, que al menos una de ellas no quería participar en este absurdo show porque tenía miedo. Razón tiene su familia de estar no solo dolidos y desconsolados sino energúmenos. El país tiene que rodear a estas familias porque sus hijos no murieron en combate sino en una absurda demostración del poder de esa disciplina de que alardean las fuerzas armadas.

Vale la pena preguntarles a los altos mandos si hubieran sometido a sus hijos a semejante prueba. Con absoluta seguridad la respuesta es negativa porque el peligro era obvio. Pero como se trataba de muchachos que simplemente tienen que obedecer órdenes no se percataron de la gravedad de este ejercicio absurdo. Imperdonable lo sucedido y tienen que caer cabezas porque no es un caso menor sino un error infame que se llevó a dos jóvenes que tenían su vida por delante.

Aun si la nueva hipótesis de que hubo manos criminales se llegara a comprobar, la culpa de quienes se inventaros ese absurdo espectáculo sigue siendo la misma y por eso deberían pagar por las dos vidas perdidas. Dejarlos en su cargo es seguir exponiendo la vida de inocentes, porque definitivamente no tienen criterio para manejar decisiones que ponen en riesgo a los miembros de esa fuerza pública.

Este caso no puede sumarse a los de siempre que se quedan en la noticia del día y luego desaparecen ante la siguiente tragedia que vive este país. Quienes tomaron esa decisión debe salir a la luz pública y además deben ser sancionados de la manera más fuerte posible porque así no se quiera reconocer, constituyen un peligro para una institución como la FAC, llena de jóvenes que tiene que cumplir las órdenes de sus superiores, por absurdas e infames que sean.

Como siempre, los colombianos no podemos olvidar rápidamente este ejemplo que no solo es una prueba de irresponsabilidad sino de desprecio por la vida humana. Que no se enrede en gobierno en investigaciones exhaustivas. Quienes tomaron la decisión de esta demostración absurda son los culpables y tienen que pagar por ello y punto. Lo demás son puros y simples mecanismos de distracción. Ahora lo que falta es que salgan con la excusa inaceptable de que fue culpa del gobierno venezolano. Pero esta vez nada justifica lo sucedido. Lo que pasó solo puede calificarse de infamia.

