Impopulares pero eficientes: la paradoja de Peñalosa

Desde hace poco se oye en la radio, se lee en los principales diarios y se ve en televisión una gran cantidad de comerciales de la Alcaldía de Bogotá presumiendo su gestión en materia de seguridad, infraestructura y recreación. En cada una de las pautas predomina la frase “Impopulares pero eficientes”, un eslogan con el que al parecer se quiere cambiar la percepción que tienen los bogotanos sobre la imagen de Enrique Peñalosa, quien según la última encuesta de Gallup publicada en mayo tiene una imagen desfavorable del 74% y quien en varias oportunidades ha manifestado que esas cifras no le afectan.

Pues bien, lo cierto es que en sus comerciales, que debieron costar mucho dinero, muestran la necesidad de terminar el mandato con algo más de popularidad, pero esto no se trata solo de obras, Bogotá es una ciudad que crece a pasos agigantados debido a muchos factores, entre ellos la llegada de migrantes y esto ha hecho que surjan nuevos problemas y aumenten las necesidades de las personas que vivimos en esta compleja capital.

En materia de movilidad, tenemos un TransMilenio que ofrece un pésimo servicio debido a la demora de las rutas, los hurtos, los vendedores ambulantes y los colados, problemas que parecen no tener fin pues las medidas han sido deficientes. Por ejemplo, es común ver en estaciones de la calle 22 y 34 cómo decenas de personas ingresan sin pagar su pasaje y nada pasa, así como personas pidiendo ayuda porque les robaron su celular o algún objeto. También es frecuente ver cientos de personas protestando porque el bus no pasa.

Por otro lado, está el denso tráfico de la ciudad al que los vehículos particulares y motociclistas se enfrentan a diario, esto sin contar con el pésimo estado de la malla vial, enormes huecos que a pesar de ser tapados vuelven a aparecer, probablemente por la calidad de los materiales que se usan. Y esto no es todo. La inseguridad en las calles es el pan de cada día. Según la Fiscalía, se presentan diariamente cerca de 342 hurtos, donde los más afectados son los ciclistas y la única medida es colocar a 170 policías para que custodien los casi 500 kilómetros de ciclorruta que tiene la ciudad.

Alcalde, su impopularidad radica en pensar que Bogotá puede ser igual a una ciudad de Estados Unidos, obligándola a transformarse en algo que no es y que tampoco queremos que sea, pues tenemos costumbres, formas de ser y necesidades completamente diferentes. En pleno siglo XXI hay hogares en la capital que no cuentan con el servicio de agua ni luz, personas que por factores económicos no pueden acceder a la educación. En Bogotá estamos en la capacidad de crear políticas y estrategias sociales enfocadas a mejorar la cultura ciudadana.

Pero no se puede culpar solo al gobierno, los ciudadanos tenemos gran responsabilidad, pues es necesario que cada habitante tenga apropiación y sentido de pertenencia por la ciudad.

