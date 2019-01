¿Ibrahim Salem, un terrorista verbal?

Desde el atentado al club El Nogal, Bogotá no vivía una tragedia tan fuerte como la que ocurrió el pasado 17 de enero en la Escuela General Santander que dejó 21 estudiantes muertos y 68 heridos.

El país estaba realmente conmocionado, un carro bomba le devolvía a los capitalinos aquellas épocas de dolor y sufrimiento que pensaron no volver a repetir, el rechazo a este hecho no se hizo esperar.

En una posible táctica por subir sus números en redes sociales y apariciones en medios de comunicación, el pseudo comediante Ibrahim Salem subió un vídeo a sus redes sociales donde aseguraba “que después del atentado de hoy ya hay más policías acostados”, mofándose así del dolor de las familias y para algunos casi que celebrando el hecho de lo que ocurrió en la capital del país.

El también comediante Iván Marín hizo un vídeo solidarizándose con las víctimas y mostrando el dolor que le ocasionó lo que pasó en la ciudad. Unas horas después Salem subió a su Instagram un vídeo supuestamente parodiando la actitud respetuosa y solidaria de Marín diciendo: “Vieron el atentado que pasó en Bogotá. Estoy triste pero no por eso, estoy muy triste, porque un comediante subió un video llorando por un atentado y no haciendo chistes. Comediantes piratas me indigna mucho”.

Los comentarios en su contra en redes sociales eran tantos que el árabe le salió al paso a las críticas diciendo “mucha gente indignada porque hice chistes acerca de lo que pasó en Bogotá hoy, pero es que si no hago los chistes hoy el tema se va en bombas”. Posteriormente, se ríe como si aquello tuviera gracia y por tercera vez se aprovecha del dolor ajeno para intentar ser gracioso.

Después de los múltiples reportes que hicieron usuarios de Twitter a su comportamiento la red social decidió cerrarle su cuenta por algunas horas. Por su parte, en Instagram y en Facebook el palestino, que por desgracia también es colombiano, recibió una lluvia de críticas, insultos y amenazas de muerte que aún hoy lo tienen muy preocupado. En Instagram desactivó los comentarios a sus publicaciones, cerrándole la posibilidad a que cualquier persona se exprese libremente como él lo hizo.

Este irrespetuoso cuentero es reconocido por el humor negro que utiliza en todas sus presentaciones burlándose de todas las etnias, países, razas y situaciones que sean posibles, un humor que evidentemente no es para personas susceptibles ni tampoco que se ofendan muy fácilmente.

En sus redes sociales el infame árabe nunca se había burlado de las situaciones delicadas del país, ni del asesinato de líderes sociales, ni de las marchas estudiantiles, tampoco del fiscal general o de la situación de los venezolanos, siempre había estado concentrado en lo suyo y al parecer fue este atentado la situación indicada para difamar a la policía nacional y a todo aquel que se solidarizara con ella.

Dos días después del atentado Ibrahim Salem fue entrevistado por el periodista Rodrigo Rodríguez de la agencia de Noticias RPTV, donde no se excusaba por su comportamiento ni por “haberse burlado de muertos”, pero denunciaba a esa misma agencia las amenazas de muerte que le estaban llegando a él y a su familia por sus chistes. De manera paradójica este es un tema delicado para Ibrahim y del cual no le produce gracia sacar sus chistes.

La invitación por parte de varios colombianos en redes sociales es para no ir a ninguno de los shows que tenga planeados y reportar todas sus páginas por lenguaje que incita a la violencia, esperando así que el comediante no se pueda volver a presentar en el país que lo recibió y que a él no le importó ofender profundamente.

