Humberto de la Calle Lombana

Humberto de la Calle es sin duda el mejor candidato presidencial que tiene el país para el período 2018-2022. No se trata solo de su conocimiento sobre el tema de la negociación con las Farc, ahora que como siempre, muchas voces urbanas hacen gala de su fracaso. Se trata además de su compromiso con la Constitución de 1991, porque puede ser el primer presidente de Colombia que se comprometa con hacer realidad los derechos, esencia de esa Carta, para todos los ciudadanos de este país, sin excepción alguna. Ese sería el verdadero principio de avanzar en equidad, meta más lejana que la de la paz.

Además, debe reconocerse que Humberto de la Calle, a diferencia de tanto principiante en la política, tiene un largo recorrido por el Estado, y sobre todo, tiene la madurez para conducir a este país en uno de los períodos más difíciles de su historia, ese posconflicto, que aún muchos quisieran que no se diera. Pero precisamente por ser la mejor opción es necesario reconocer vacíos que debe llenar. Uno de los puntos que pocos analizan, es el hecho de que quienes trabajaron intensamente por la nueva Constitución como él, no sumaron, ni midieron las consecuencias económicas de unos compromisos que adquiría el Estado con la nueva norma; es decir, le faltó economía a esa Carta y al olvido de este gran detalle, puede atribuirse en algo, la poca aplicación del mandato de los derechos que sigue dejando a una parte importante de esta sociedad sin acceso real a ellos.

Por ello, si algo necesita Humberto de la Calle es el mejor equipo de economistas posible. Y ojalá no se equivoque llevando a uno de nuestros supergenios que se creen únicos y no dejan que nadie más participe, así sea uno de los neoliberales reconvertido en socialdemócratas. Requiere de un gran equipo con ideas diversas que llene ese vacío, y que aporte con el debate de sus diferencias, verdaderas luces a este momento tan complejo de la economía nacional.

Desde lo político también se enfrenta Humberto de la Calle a grandes problemas. Muchos que creemos en él no queríamos verlo bajo el paraguas de César Gaviria, quien desde que asumió la dirección del Partido Liberal no solo no ha logrado ningún triunfo para este partido, sino que más grave aún, ha sacado de sus filas a gente que hoy podría aportarle a esa colectividad moribunda. Más grave aún, es haberlo puesto a competir con Cristo, un político hábil, pero demasiado clientelista y sin la preparación de De la Calle, competencia que puede convertirse en su suicidio político. La verdad es que Humberto De la Calle no tenía muchas alternativas porque las firmas que era lo deseable, ahora se volvieron un festín con resultados imprevisibles.

El Liberalismo es en este momento un partido desprestigiado, sin autoridad moral en el tema de corrupción, que tanto preocupa a los colombianos, y sin manera de elegir correctamente al mejor de sus precandidatos para que compita en la contienda presidencial. Para completar, la sociedad no tolera esa costosa consulta así le reduzcan su valor a la mitad, para tomar una decisión que podría ejercer de manera más fácil y menos costosa.

Cómo sorteará Humberto de la Calle todas las barreras que enfrenta, es la pregunta del millón, pero a los que creemos en él, solo nos queda decirle lo que consideramos le puede servir y no llenarlo solo de halagos que no necesita y que pueden dejarlo sin luces para enfrentar los retos inmensos que tiene.

Publicada originalmente el 31 de octubre de 2017

