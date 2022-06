Huesos, series de pacotilla, realitis de porquería: las razones por las que me mamé de Netflix

.Publicidad.

Hace muy poco no había semana en la que Netflix no nos sorprendiera con el estreno de una serie maravillosa. Este año se ha sentido los problemas financieros de la plataforma. Lo más notable son historias que ya venían en marcha. Better Call Saul y Stranger Things no decepcionaron en sus nuevas temporadas. Garra, la película de Adam Sandler, fue una gratísima sorpresa al igual que Archivo 81 –inquietante serie de terror que, inexplicablemente, fue cancelada- y algunas docuseries como Sé dócil, reza y obedece. El resto es el desierto del Sahara. Es aburrido Netflix y, para muchos, ya no es la primera opción para ver. En este listado de las 10 series del año en su primera mitad queda claro que HBO y, sobre todo, Apple, le están dando una verdadera lección. Decisiones como irse por la fácil y hacer realitis simplones y series con las pretensiones y vacuidad como ¿Quién es Anna? Hacen que muchos estén decidiendo emigrar a lugares más ricos y con mayores opciones.

Estas son las mejores series del año para este servidor:

Caballero luna: No entiendo por qué no ha sido recibido por la crítica con la algarabía que se merece. Oscar Isaac consigue la mejor actuación de personaje alguno de Marvel. La historia además nos sumerge en los misterios de las tumbas de los faraones y nos da un malo de antología interpretado por Ethan Hawk. Una mirada además al inframundo egipcio hecha con una maestría y una belleza poco común. Esta incomprendida serie está en Disney. Life and Beth: Amy Shumer nos regala un fresco de lo que es el infierno de la mediana edad para una mujer atormentada por los complejos que su misma madre le ha inculcado. Calificar de comedia este relato tan honesto sería encerrar en una categoría diez capítulos descarnados, implacables, conmovedores y sublimes. Una sencillez preciosa, un dolor que se amortigua en la ironía. Esta hermosura inclasificable la puede ver a través de Star Plus. Irma Vep: Sólo van tres capítulos, puedo apresurarme demasiado, pero lo que consigue Oliver Assayas es notable: ahondar aún más en la película con toques autobiográficos sobre un director que quiere adaptar Los Vampiros, la película que Lous Feulliade filmó en 1915, con los mismos tópicos de ingenuidad que se contaban las historias en ese primer cine. Con una Alicia Vikander sublime y una dirección de arte de ensoñación, Irma Vep rescata la tradición del cine dentro del cine, ese que hicieron grande Fellini en 8 y medio o Truffaut con La noche americana. Es más que un relato un ensayo sobre el arte de contar historias en imágenes. Esta obra maestra está en HBO. The Dropout, auge y caída de Elizabeth Holmes: No me importa que su formato sea lo más televisivo y directo que puedas imaginar, al final la historia es tan potente de una prepotente y arribistas estudiante de medicina que quería, a toda costa, volverse famosa y millonaria patentando un invento que jamás funcionó: el de una caja que, con una pequeña gota de sangre, podría saber exactamente tu estado de salud. La interpretación de Amanda Seyfried es de premio Emmy, de Globo de Oro, de la estatuilla que quieran darle. Es de Star Plus. Euphoria: El grado de madurez al que llegó esta serie pone un listón muy alto en cualquier historia que se quiera hacer sobre adolescentes. Lo de Zendaya fue consagratorio. Uno de esos raros casos en los que la crítica y el público la adoran por igual. La puesta en escena en los dos capítulos finales, contadas a través de la obra de teatro de Lexi, es un modelo de cómo se debe hacer televisión de calidad. Si no estás con Euphoria no estás en nada. Las locuras de Rue se pueden ver por HBO. The Boys: No hay nada más fascista que las historias de super héroes. Esa necesidad de mostrar gente con poderes inconcebibles para cualquier ser humano recuerda las teorías nazis. Por eso me molesta tanto Marvel. La complejidad de tener seres capaces de volar y levantar con un dedo un camión se retrata en esta adaptación de un comic que salva de paso el año para Amazon Prime, una plataforma cada vez más decadente y sin ideas. La temporada tercera la elevó a la categoría de clásico imprescindible. Ojo, Homelander, va camino de ser el personaje más repugnante en la historia de la televisión. Better Call Saul: Netflix aparece en este listado con la quinta y última temporada de una serie que va camino de ser tan importante como su predecesora, Breaking Bad. Llena de giros inesperados y muertes impactantes, la historia de Saul Goodman se ve de pie y con las uñas entre los dedos. Esperando la parte final de la temporada los clientes de Netflix nos rascamos la cabeza y pensamos , ¿Qué irá pasar con la plataforma cuando se acabe Saul? En Colombia Better call Saul jamás entró al listado de las 10 primeras. Ya saben que acá se compran estas plataformas para ver las novelas colombianas sin propagada. Qué pereza mental. Somebody, somewhere: Otra historia de personajes en un pueblo de red necks en la América profunda nos ha robado el corazón. Una sencillez, una mestria chejoviana, un sentido del humor retorcido, unos personajes adorables y cercanos porque en algún momento hemos visto a esta gente. Pasó de agache en HBO, a nadie pareció interesarle y en mi opinión rebasó la segunda temporada, algo decepcionante de Hacks a quien no decidí incluir porque, contrario a la crítica oficial, representó un bajonazo de su antecesora. Si quieren ver algo que se parece a todo, pero no se parece a nada, vean Somebody, somewhere en este mismo instante. Severance: ¿De qué universo paralelo nos llegó esta serie creada por Dan Erikson e interpretada por el gran Adam Scott? ¿Qué pasaría si, para olvidar todas tus penas, dejaras que te metieran en el cerebro un chip para diferenciar por completo la realidad del trabajo? Una distopía con un carácter determinante y furioso, una de esas series que mantienen esa constante de que es en la televisión donde se están tomando los riesgos para contar historias originales y complejas con una libertad que sólo Apple TV puede ofrecer. Véanla, les va a volar la cabeza. Pachinko: Pachinko es ese tipo de historias épicas que tienen todo, violencia, amor, ternura, llanto, mucho llanto. Un oficio de la memoria para no olvidar jamás las humillaciones que los japoneses le hicieron pasar a los coreanos cuando fueron colonizados por ellos a principios del Siglo XX. Si quieren ver algo realmente grande, esas cosas así tipo Lo que el viento se llevó, si quieren saber porque da mamera ir al cine y mejor quedarse en la casa viendo una serie sublime, Pachinko es la respuesta. Es de Apple TV.