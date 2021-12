¿Hubo trampa en el sorteo de la Champions?

.Publicidad.

Mientras la Champions League vuelve a iniciar en el mes de febrero con los octavos de final, el último gran atractivo de 2021 en este torneo fue el sorteo que definió los cruces para los partidos definitorios. Sin embargo, ni esto se escapó del escándalo ya que insólitamente los realizadores del sorteo se equivocaron en las balotas.

Este sorteo tiene dos condiciones: ningún equipo puede enfrentarse en octavos a un equipo de su mismo país o con el que ya hayan estado en el mismo grupo. Sin embargo, los realizadores del sorteo se equivocaron al sortear como posible rival del Villarreal al Manchester United, con quien compartieron grupo. Precisamente salió la balota del United y les tocó sacar otra balota, donde finalmente el Villarreal se dictaminó que se enfrentaría al Manchester City.

-Publicidad.-

Luego el siguiente equipo al que le iban a sortear el rival sería el Atlético de Madrid y volvieron a cometer el mismo error: metieron la balota de su compañero de grupo (Liverpool) y además no metieron la que acababan de sacar del United.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021

Publicidad.

Las reacciones en medios y redes sociales sobre este error no se hicieron esperar. Finalmente, dado lo sucedido la UEFA no tuvo más opción que anunciar que por este error se declaraba nulo el sorteo y este tendría que volver a ser repetido.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Lo extraño del comunicado de la UEFA es que dicen que el error fue causado por una "falla técnica en el software que indica qué equipos son elegibles para jugar con cada uno", cuando se evidenció claramente que el hombre encargado de sacar las balotas de los bombos se equivocó. Equipos como el Atlético de Madrid y el Real Madrid se quejaron sobre esta decisión, tanto antes como después del nuevo sorteo que se realizó a las 9 de la mañana.

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021

💥 Emilio Butragueño critica duramente el sorteo de la Champions 😡 "Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido con el sorteo de la @ChampionsLeague" 📹 @realmadrid 📻 #PartidazoCOPE #UCL pic.twitter.com/xAZCgCfVSd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 13, 2021

Al final, en el nuevo sorteo hubo afectados como el Real Madrid que pasó de tener un rival relativamente fácil a uno difícil como el PSG, el Liverpool que ahora se verá las caras con el Inter y favorecidos como el Atlético de Madrid que pasó de enfrentarse al Bayern a hacerlo con el Manchester United. Ante lo sucedido fue inevitable que surgieran pensamientos de fraude, amaño y trampa en esta realización del sorteo.

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021