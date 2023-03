Cuando todos le decian que no se saliera de su zona de confort, el cantante sorprendió a todos en su faceta como actor. De la mano de RCN se llevó un India Catalina

Para nadie es un secreto que el mundo de la actuación es un escenario de dura competencia donde no todos logran triunfar. Esto no sucede porque no sean buenos en lo que hacen, muchas veces puede ser causa del mismo público que crítica siempre a todo el mundo. Esto le llega a pasar a todo el mundo, incluso a los personajes más reconocidos; este es el caso de Silvestre Dangond, quien sin pensarlo dos veces decidió lanzarse como actor de la mano de RCN en la bionovela de Leandro Díaz.

Cuando RCN dio a conocer esta noticia y que justamente el cantante sería el actor protagónico de la novela, todo el mundo saltó. En contra de todo pronóstico, Silvestre Dangond terminó cerrando muchas bocas, demostrando que había nacido para interpretar aquel papel en la bionovela de Leandro Díaz de RCN. Lo que en un inicio fueron críticas, terminaron siendo un sin fin de halagos para el cantante. De esta manera, el hombre demostró tener talento no solo para la música, sino también para la actuación.

Y como si la lluvia de halagos no fuese suficiente, el cantante dio otro tremendo batacazo. Durante los Premios India Catalina, Silvestre Dangond estaba en competencia en la categoría de 'Mejor actriz o actor revelación del año', siendo el ganador del preciado premios; y sí, fue justamente por su interpretación en la bionovela de Leandro Díaz de RCN. Los encargados de recibir el trofeo fueron los padres del artista que agradecieron a Dios y le dedicaron este gran mérito a toda Colombia.

