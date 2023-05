Hizo con ella lo que con Shakira nunca quiso: el posible anillo de compromiso de Piqué para Clara Chía

El ex futbolista y empresario estaría apurando su posible boda con Clara Chía. Al parecer Shakira fue ‘la mujer del proceso’

La nueva pareja es tendencia en redes sociales, no solo porque Piqué subió otra foto con su novia, Clara Chía, si no, por el alto compromiso que parece tener el ex futbolista con ella. Al parecer, los medios españoles están muy pendientes de su romance y han descubierto varias cosas interesantes.

A pesar de no llevar años, la pareja querría pasar al siguiente nivel, pues según el portal español ‘Vanitatis’ habría compromiso y una posible boda. Piqué y Clara Chía, fueron vistos entrando a una reconocida joyería y tras ver relojes un rato, se desplazaron a mirar un anilló de compromiso que sería para la joven.

El portal afirmó que: “La respuesta de Piqué fue clara: ‘Se lo están arreglando ya’, probablemente haciendo referencia a que se lo estaban ajustando a la medida del dedo elegido por su novia”. Además, este no es el único medio que lo dice. 'El Nacional’, otro portal español, afirmó lo mismo: “Suenan campanas de boda (...) empieza la segunda etapa de la relación”. Despertando más que nunca la posibilidad de una boda entre Piqué y Clara Chía.

Lo interesante de esto, es que en la relación de 12 años entre el ex futbolista y Shakira, nunca hubo boda, ni mucho menos alguna propuesta del español a la barranquillera. Ahora parece que Piqué quiere recuperar el tiempo perdido y oficializar ya su nuevo amor.

