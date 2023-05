“Estás deplorable, busca ayuda” El triste estado de Nicolás Arrieta que preocupa a sus seguidores

.Publicidad.

En los últimos días, Nicolas Arrieta y WestCol han protagonizado una pelea y todo por el traspaso de una moto que el bogotano le regaló al antioqueño. A través de Twitch, Luis Villa, nombre real del paisa, reveló algunos de los mensajes de su chat privado con el youtuber, en el que no dejaba bien parado a Arrieta.

“Perrito ve y firmas y te la quedas. Es tuya con cariño, pero ayúdame con eso y ya, no seas así de creído” y “Si tienes amigos malos pregúntales por mí y a quien me conocen. Pa’ que sepas de pronto un poquito, yo no hablo de eso”, se lograba leer en la conversación entre los dos creadores de contenido.

Ante estas palabras WestCol comparó a Nicolás con un narcotraficante: “no sé si de pronto es un sicario muy conocido en redes sociales o tiene genes de Pablo Escobar” y se justificó diciendo que no había realizado el trámite del traspaso debido a que se suponía que había confianza entre los dos por lo que no lo vio necesario.

Por su parte, Nicolás Arrieta decidió dar su versión de los hechos a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que el eje central del video era poder limpiar su nombre y aclarar lo sucedido, muchos de sus seguidores se preocuparon por su apariencia.

En el clip se ve a Arrieta sin camisa y con un corte en la nariz además de un golpe en el ojo. Ante la manera en la que se veía el creador de contenido, muchos se preguntan si se encuentra bien o si necesita ayuda. Incluso algunos otros se atrevieron a afirmar que luce de esta manera porque tiene problemas con drogas.

“Arrieta tienes que parar”, “ Te rayaste extrañamente, ni siquiera fuiste coherente hablando del tema”, “ ¿usted está bien?”, “Nico está raro está como triste. No está como antes ¿Qué te pasa?”, “Alguien más piensa que Nicolás se está comportando muy raro, es la primera vez que lo veo así , no sé si sean drogas o algo así”, “Nico tiene problemas y es notorio es muy contradictorio”, son algunos de los comentarios que se destacan.

Nicolás Arrieta hasta el momento no se ha referido a su estado de salud y al porque tenía golpes en el rostro, por ello sus seguidores siguen con muchas especulaciones.

