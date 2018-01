Hitlerito y Garavito

Esta porción del mundo a la que llamamos Colombia está plagada de pavorosos individuos innombrables. Por supuesto, son figuras públicas de pelambre peligrosísimo. Estos tipos son los mismos a los que se les ha acusado de todo y no les pasa nada, absolutamente, nada. Porque encarnan la infamia y el poder mafioso, verdaderos clones colombianos de Adolfo Hitler. Con desmedido gozo, el país ha engendrado y encumbrado al Hitlerito colombiano, un tipo macabro, un dictadorzuelo tropical, un hombre asquerosamente poderoso, cuyo poderío se asimila al de aquel general macondiano recreado por Gabriel García Márquez, a quien lo juzgaban como a un personaje autorizado para ordenarles a los súbditos la hora que debían marcar las manecillas del reloj, de acuerdo con a antojo, claro está.

Y no solo hallamos a Hitlerito entre nosotros; también tenemos a Luis Alfredo Garavito, el que es quizá el más grande asesino en serie y violador sexual de niños del universo, conocido de igual forma con los sobrenombres de “La Bestia” o “El Monstruo”. Yo todavía no lo tengo en claro quién es más aterrador, si Hitlerito o Garavito. Lo cierto es que Garavito ya no es el terror de los niños colombianos, puesto que ahora está en prisión y recluido en la cárcel resulta inofensivo para la humanidad. Fue denunciado con nombre propio por sus víctimas. No obstante, el espantoso Hitlerito sigue siendo el terror de todos los colombianos y continúa ejerciendo su imperio de la maldad en Colombia y la América Latina. Es un nefasto sujeto innombrable.

Publicidad

Es horrible lo que aquí ocurre con las mujeres, lo que se ha guardado debajo de las alfombras palaciegas. Nuestro país registra una explosión demográfica de personajes públicos de semejante estilo, ciertos monstruos misóginos, de fama y actuar mortuorios, capaces de lo peor; por eso son personalidades innombrables, son maltratadores de mujeres. Tal es el caso del patriotero Hitlerito. Es una espeluznante estrella del firmamento político colombiano. Con su dedo señalará quien va a ser el próximo presidente de Colombia. Lord Acton acuñó el aforismo “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Pero en el caso de Hitlerito, el poder no lo corrompió a él, sino al contrario: fue él el que depravó el poder, o, mejor dicho, lo violó, pues es lo único que ha ejecutado en la vida; va de violación en violación, es el Garavito de la cosa política colombiana. Va dejando a su paso una estela de sangre, dolor, cadáveres y víctimas.

Por lo visto, el innombrable misógino considera que sus subalternos, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo las damas, son parte de su inventario de cosas personales y por lo tanto encontrará que las puede usar y abusar. Yo tengo algunas preguntas: si Hitlerito fue capaz de ultrajar nuestra Carta Magna, ¿qué otra cosa se atreve a violentar? ¿Qué obstáculo encontrará para no hacerlo? ¿Quién podrá defendernos de Hitlerito y de Garavito? La respuesta es nosotros mismos, denunciando, porque el silencio no ayuda.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!