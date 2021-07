Historias de mi pueblo

Por: DIOGENES ARMANDO PINO SANJUR |

julio 13, 2021

Colombia se encuentra convulsionado. La pandemia ha desnudado el problema del servicio de salud y ha causado millones de muertes. Hemos visto cómo nuestras vidas han cambiado y cómo nos hemos vuelto menos sociables y más aislados, lo que nos coarta la posibilidad de departir y compartir con los amigos. Por ello, hoy quiero revivir historias divertidas que ocurren cuando interactúas y compartes con amistades.

En una noche de tragos con Fabio Rodríguez Vera, al cerrar todos los negocios, deambulábamos por las calles del pueblo en busca de un sitio para seguir la parranda. Después de tanto caminar, nos encontramos con nuestro amigo Yusilosky, quien nos invitó a su casa a tomarnos unos tragos. Nos miramos con Fabio, pensando en el tema de parranda, ya que nuestro amigo se cree revolucionario y se apasiona con las armas, pero, como dice un dicho, las ganas pueden más que la razón. Aceptamos la invitación.

Desde el primer trago, el amigo Yusilosky comenzó a relatar sus desafíos con las armas, sus hazañas y la veintena de escoltas que lo protegían y que se ocultaban para que nadie los viera. Fabio, incómodo, refutaba cada historia y afirmaba que este era el trago más caro que le habían regalado. En este tire y afloje nos sorprendió la mamá de Yusilosky, quien, amablemente, nos trajo una picada para departir. En ese momento, Yusilosky entró en una acalorada discusión con Fabio, por lo que, en forma jocosa, comentó: “Mamá, tráigame el rifle con que mi papá mató a Bolívar”. Esto nos causó hilaridad. Al instante avizoramos que la señora Bertha apareció y sobre su hombro trajo un viejo rifle de largo cañón, entregándoselo a su hijo Yusilosky.

Fabio no soportó el hecho y enfurecido manifestó: “No, yo me voy de aquí, yo puedo soportar las locuras y embustes de Yusilosky, pero que la mamá se preste y acolite sus chifladuras, no jamás, prefiero irme a acostarme”. Fabio abandonó la parranda, sin que nadie lo pudiera convencer, sin importar que la garrafa se mantenía medio llena y dejándome solo escuchando las historias imaginarias de nuestro amigo.

Cierto día, presenciando un encuentro deportivo en el polideportivo del pueblo, un aficionado replicó una jugada de un jugador protestándole “esa pelota era mejor dejarla dir”, a lo que mi primo Yudis replicó en forma de corrección: “Bruto, no se dice dir, se dice ir”. Posteriormente, deletreó la palabra “H-I-R”, lo que causó la risa de todo el público presente.

En otra ocasión, departía con mi tío Humberto y Tun Tun. Nuestro amigo no es muy amplio y cuando bebe solo le da trago a los que aportan. Esa noche, a todo amigo que nos saludaba, Tun Tun le decía: “Pongan la escoba hacia arriba para que se vaya”, “No sirvan el trago que viene fulano” y “Escondan la botella que viene zutano”. Así transcurrió toda la noche, donde además se habló de las conquistas y amoríos de mis dos contertulios.

Llegadas las dos de la mañana nos fuimos a descansar. Mi sorpresa fue en la mañana, cuando mi tío Humberto me dijo: “Imagínate la de Tun Tun. Me levanto a comprar la carne a las cuatro de la mañana y me lo encuentro en la mitad de la calle, en toalla, caminando de un lado a otro. Cuando me ve, me dice 'Humberto, papa, te estaba esperando, no he podido dormir, preocupado'. Inquieto, le pregunto el motivo y sin reparo y vergüenza me contesta: 'Estoy descuadrado, me faltan $5.000 pesos, papa, repasemos en qué gasté anoche para ver si los encuentro'”.

Dios permita y volvamos a la normalidad, podamos socializar, compartir y departir con las amistades. Lo anterior para volver a sonreír, vivir historias únicas y alegrarnos la vida, ya que esta es una sola y a pesar de las dificultades podemos brindarle felicidad con las ocurrencias de nuestros amigos.