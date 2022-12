Hernán Giraldo, el terror de la Sierra Nevada, otro duro paramilitar que quiere estar en la Paz Total

.Publicidad.

Desde la cárcel de Itagüí donde ha estado en el último año después de ser deportado de Estados Unidos, Hernán Giraldo, más conocido como Taladro o el terror de la Sierra Nevada, pide pista en la Paz Total del gobierno Petro. En esta carta, el exjefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, asegura estar dispuesto a aportar a la verdad con el fin de ser aceptado como un gestor de paz.

Hernán Giraldo, quien era conocido por ser un depredador sexual que violó más de 200 niñas de la Sierra Nevada, entregó las armas en el Proceso de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero desde la cárcel siguió abusando de menores de edad hasta que fue extraditado a Estados Unidos.

El exjefe paramilitar aseguró que no tiene intereses políticos o económicos, pero reconoce su liderazgo de 40 años en la región y podría ser un buen interlocutor entre las comunidades y el gobierno además dice "he esclarecido y dicho la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y actualmente me estoy defendiendo de otros procesos en mi contra”.

Después de pagar su condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, Hernán Giraldo fue detenido en Colombia y acusado de acceso carnal abusivo, aborto sin consentimiento, terrorismo, desaparición forzada, secuestro y tortura.

Esta es su carta al gobierno: