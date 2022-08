.Publicidad.

El intérprete del éxito “Nadie es eterno”, falleció el pasado 26 de julio por infarto fulminante en la Clínica Las Américas de Medellín. Después de esto, se le hizo un homenaje especial en el que asistieron artistas, personas del común y su familia. Pero todo no quedó ahí, los problemas familiares comenzaron a salir a la luz.

Y es que Catalina, hija de Darío Gómez, recientemente comentó que los hermanos de su padre se estaban aprovechando de la fama de él para hacer presentaciones con sus canciones y así aparecer en medios. Ante eso, la disquera del músico: Discos Dago, sacó un comunicado en el que se informaba que sin autorización de esta, ninguna persona podría cantar sus canciones pues de lo contrario tendría sanciones económicas y legales.

Frente a esto, en el programa “Lo sé todo”, Hernán Gómez hermano del difunto dejó entrever cómo la hija del artista influyó en la relación de la familia. “Olga y Catalina nos quitaron a Darío hasta de la propia mamá de nosotros, él se quedó hasta dos años sin ver a mi mamá”, expresó Gómez.

Además, según Hernán, su hermano en vida le habría pedido que siguiera cantando su música: “Darío, en ese sentido, no fue egoísta. Darío me decía, cuando nos encontrábamos por ahí: – Cante mis canciones, me siento orgulloso de que usted lo hace muy bien. Y si las canta un forastero, ¿por qué no la van a cantar mis hermanos?”.

Para finalizar, el hermano de Darío pidió respeto a Catalina y argumentó que ellos se estaban ganando la plata con “el sudor de la frente” a través de las canciones que eran autoría de su hermano, quien cuando estaba vivo les permitió cantarlas sin problema. Ante esto, Catalina resaltó que los hermanos del músico siempre fueron muy lejanos. Aun así, la disputa sigue en pie.

