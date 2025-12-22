Heredero se fue por lo seguro: así suena Linda, su nueva canción con la que busca repetir el éxito de Coqueta

Hay canciones que llegan como un recuerdo tibio, como una serenata que se cuela por la ventana al final de la tarde. Linda es una de ellas. El nuevo sencillo de Heredero no irrumpe: se acomoda despacio en el oído y apela a la emoción simple de querer bonito, esa que se canta sin estridencias y con palabras claras.

Tras el fenómeno de Coqueta, la canción que puso a sonar carranga en fiestas, buses y emisoras de todo el país, el artista santandereano regresa con una propuesta que sigue el mismo camino sentimental. Linda se estrenó el pasado 11 de diciembre y desde entonces ha encontrado eco en un público que reconoce en su voz algo familiar: el amor dicho sin adornos, pero con convicción.

La canción se mueve entre la carranga tradicional y un aire fresco que conecta con oyentes nuevos, sin romper con la raíz campesina que ha marcado la identidad de Heredero. Guitarras, requinto y una interpretación cercana sostienen una letra construida desde la espera, la ilusión y la insistencia amorosa, muy en la línea de las serenatas de antes.

El propio Heredero ha explicado que Linda nace de esa forma respetuosa de enamorar que aprendió en su entorno: pedir permiso, insistir con paciencia y cantar cuando las palabras no alcanzan. Fragmentos como “Déjame un espacio al atardecer pa’ volver a verte” resumen ese espíritu que atraviesa toda la canción.

El lanzamiento tuvo un impacto inmediato. En sus primeras 24 horas, el tema se posicionó entre las tendencias musicales, y días después ya acumulaba cerca de dos millones de reproducciones en YouTube, ubicándose como uno de los estrenos más comentados del mes dentro del género popular y campesino.

Más allá de las cifras, Linda confirma un momento clave en la carrera de Heredero. Hace poco más de un año, su nombre apenas era conocido fuera de Santander. Hoy, tras el impulso de Coqueta, su música circula por todo el país y empieza a cruzar fronteras, llevando la carranga a públicos que antes no la tenían en el radar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.