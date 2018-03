Hércules, supernovas y la teoría del sentido de Gilles Deleuze

Que una supernova estalle y nazca a la muerte ha ocurrido y seguirá ocurriendo miles de millones de veces. Eso, que da una idea de la gigantesca e inabarcable enormidad del universo visible, no hubiera tenido ningún sentido en el caso de no haber sido descubierto, la captación del nacimiento de una supernova a su muerte, por un astrónomo aficionado argentino, el señor Víctor Buso, un nombre muy apropiado. La noticia la he leído en Bohemia y en el New York Times.

Y es que según el principio antrópico nada existiría si el hombre no se percata de ello: lo que le daría consciencia al universo es la conciencia que gesta al engendrar al hombre. ¡Vaya responsabilidad!

Al universo al parecer le importa un rábano que una de su cuasi infinito número de estrellas le dé por morirse. Cabe imaginarse la desproporcionada preocupación del universo el día que yo muera. Sus más pequeñas lágrimas serán del tamaño de nuestro sol.

Al fin y al cabo que una estrella muera no induce a hacerle creer que precipitará su propia muerte…y la nuestra por siempre. Pensemos: si ha ocurrido por una sola vez su origen, como es auténtico y ostensible que ha sucedido, ¿quién quita que estén ocurriendo otras tantas miles de veces a nuestro alrededor cada vez? ¿Es que acaso se ha demostrado que hay solamente una época para que nazcan universos?

Nuestro universo puede decir, si me estoy muriendo voy y me alimento con los que me están naciendo al lado. ¿Acaso alguien ha demostrado que los universos no se fagocitan entre ellos mismos? Puede haber universos obesos de tanto hartar universos pequeños, aunque una oligarquía de Universos sería una inmarcesible fatalidad.

Y no vaya a creerse que esto es simple imaginación febril. Por el pequeño hueco, no mayor de un grado, que nos es dable auscultar el universo observable si ya vemos esa enormidad majestuosa, ni alcanzamos a imaginar siquiera qué pudiéramos ver con los 259° restantes.

Bueno, pero íbamos en el estallido de la supernova y debemos utilizar ahora la implicación con el décimo trabajo de Hércules en su descenso a los Infiernos a liberar de sus tormentos a Prometeo.

“Hacia abajo, siempre hacia abajo, él viajó dentro de los apretados mundos de la forma. La atmósfera se hacía sofocante, la oscuridad constantemente más intensa, y sin embargo, su voluntad era firme.

“El empinado descenso continuó durante mucho tiempo, y solo, aunque no completamente a solas, él entró allí, y al buscar dentro, él oyó la voz plateada de la Diosa de la Sabiduría, Atenea, y las palabras fortalecedoras de Hermes.

“Finalmente llegó a ese envenenado río llamado Estigia, un río que deben cruzar las almas de los muertos. Un centavo tenía que pagarse a Caronte, el barquero, para que pudiera conducirlas a la otra orilla.

“El sombrío visitante de la tierra de los vivos asombró a Caronte, quién, olvidando su paga, condujo al extranjero al otro lado.

“Hércules había entrado, por fin, en el Hades, una oscura y brumosa región, donde las sombras, o, mejor dicho, los cascarones de los muertos, se deslizaban por allí”. Ojo. Tomado de Eva Monferrer.

Podríamos aceptar que a ese mundo hacia donde se dirige Hércules una y otra vez a liberar a Prometeo desciende ahora la supernova estallada.

Hércules estaría viajando hacia un mundo de cenizas, es decir, no hacia el universo visible si no al invisible. Para el caso de la supernova con su estallido ella se dirige letalmente hacia empequeñecerse tanto más que los miles de millones de partículas y fotones con que ha irrigado el universo, pues ha llegado hasta nosotros el fogonazo a pesar de estar a 85 años luz de distancia.

En el caso de Hércules viajaría hasta disolverse en las, energía y materia oscuras, que son las categorías que la ciencia actual ha encontrado que descifran tales lucubraciones ignotas de los inframundos. ¿Fue Hércules quien primero avistó las perplejidades de la mecánica cuántica que es la ciencia que dormita en esas especulaciones? ¿Es Erwin Schrödinger nuestro Hércules moderno?

Entonces en el estallido de la supernova la energía desprendida de su colapso podría ser suficiente para producir elementos tan deletéreos y super gaseosos que comuniquen con la energía y materia oscuras. Imaginemos que del plasma hirviente un misil de ceniza huye hacia el averno y se convierte en Estigia. Caronte no será que olvida su paga si no que aquel mísil irá a tal velocidad que no encontrará formas de cómo cobrarle. La potencia del viento de ceniza crea el vórtice que Einstein imaginó que contrarresta la fuerza de la gravedad para evitar el colapso inmediato.

Pudo haber pasado igual con Hércules. En su bajada debió tomar una aceleración endiablada. Encandecer y luego apagarse tras su plausible desintegración. Solo con ese conocimiento pudo apreciar, luego de reintegrarse ante Caronte, los dones que Prometeo había cedido a los humanos y comprender que merecía ser liberado, tal y como lo hizo venciendo al buitre que le roñía una y otra vez su hígado.

Pero habrá cenizas de cenizas. ¿Cenizas de subpartículas atómicas en qué devienen? ¿Son las cenizas el mundo real de la energía y materia oscuras? Si ese mundo nos es dable conocerlo algún día ¿cómo variará nuestro sentido de comprensión del mundo? Gilles Deleuze en su Teoría del Sentido prevé, si no estoy mal, unas veinticinco formas en que el sentido pueda se expresado? ¿Será suficiente su aserto para comprender el mundo que se derive luego de aprehender la energía y materia oscuras?

Nadie puede saberlo. De allí que sea necesaria una nueva inmersión de Hércules. Pudo no haber entendido suficiente. Prometeo quizás no fue del todo liberado. El buitre que lo roe ha demostrado ser mucho más astuto.

Puede ser una tarea para Hércules averiguar cómo interpretan las veinticinco versiones del sentido de Gilles Deleuze su descenso al Hades. La ciencia se encargará de ahora en delante de averiguar cómo es el bebé de una explosión de supernova, qué tan rápidamente desciende al Averno.

De esto algo me tortura como conciencia viviente del universo que soy. No me deja dormir,aleluya.

¿Cuándo nos deja ver su luminosidad la supernova nos está pidiendo auxilio?

¿Qué podría hacerse desde acá para ayudarla en su infinito horror?

