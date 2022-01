Hasta la propia Claudia López se ríe de su desafortunada frase

.Publicidad.

Claudia López continúa siendo el principal blanco de las críticas por las nuevas medidas de pico y placa que ahora rigen en Bogotá para este 2022. Especialmente por su más reciente testimonio: "venda el carro, use bicicleta, use transporte público o comparta su carro". Lo que muchos interpretaron, en otras palabras, fue: si no tiene cómo pagar la excepción, venda su carro. En redes sociales no la perdonaron y sacaron un sin número de memes con su cara como protagonista.

Al final, a la alcaldesa no le quedó de otra que unirse al grupo de sátiras, y hasta disculparse por su “frase desafortunada”.

Sé que lo de “vender el carro” fue una frase muy desafortunada.🙊 Vamos en el segundo día de pico y placa con buenos resultados en velocidad y movilidad. Gracias por confiar en la medida. #MovilidadCompartida Y por favor, compartan el carro y no vendan los chinos!#NayibeStyle pic.twitter.com/ORewWseHIt — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 13, 2022

