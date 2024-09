¿Hasta cuándo tanto embuste?

Por: Germán Peña Córdoba |

septiembre 05, 2024

AMANEZCO PENSANDO: ¿CUÁL SERÁ LA PRÓXIMA MENTIRA? Desde que se estableció la implacable persecución, aguardo escéptico la ya acostumbrada mentira, que se publicita con ardor, se riega como pólvora y su éxito radica en su capacidad de difundirse. La impune mentira cuenta con un musculoso brazo comunicacional que la cobija, la protege y la lanza al viento cual partícula contaminante que nubla el cielo y enrarece el ambiente. Sus heraldos, se apresuran a posicionarla y la fresca falacia no se resiste; ella, rapidamente hace tránsito, aupada y diseminada por la hegemonía mediática, que desesperadamente propugna porque regresen los mismos de siempre.

Pero la frágil mentira que se lanza, no tiene asidero, no tiene un fuerte soporte que la sostenga, no tiene Fiscalía que la apoye y en consecuencia, a los pocos días de haber sido lanzada se disipa, cae al vacío y el suelo la recibe de manera estrepitosa. La calumnia "sube como palma y baja como coco" diría mi santa abuela Petrona Oliveros. Lo decía, cuando algo, subía como leche hervida, cuando algo cobraba una inusitada y falsa importancia y, al final, no era lo que creíamos. Cuando al final no cubre las expectativas y se sale con un chorro de babas.

Del presente acto deliberado, no esperes rectificaciones, ni arrepentimientos, el daño que propicia ya esta causado y quedará en la memoria colectiva, que lo procesará dependiendo del pensamiento crítico que lo recepcione. Somos muchos los que no creemos en el nefario embuste, pero habrá otros que los cautive, los enceguezca y la mentira piense por ellos. Nunca su caída es proporcional a su difusión: se difunde masivamente, pero no se rectifica oportunamente. El engaño plácido, queda por ahí haciendo daño.

¿Hasta cuándo los colombianos vamos a permanecer presos de la mentira prefabricada por el Fascismo criollo? ¿Hasta cuando vamos a ser bombardeados por falacias y narrativas que no son mas que sofismas o mentiras amañadas con apariencias de verdad? La estulticia que nos vende la Ultraderecha no es veraz y siempre estará en tela de juicio, aunque si tiene una efectiva Procuraduría.

Hoy principios de septiembre amanecemos con la reactivación de Golpe Blando, el golpe vehementemente denunciado que no renace, porque nunca ha muerto. Siempre ha estado allí, nunca se ha ido; vive acechando y agazapado, esperando el momento propicio para entrar en acción. Gustavo Petro, aunque se nota dolido, quizás por la partida se su pequeña hija, de Incauto no tiene un pelo: es un político inteligente, experimentado y sagaz, que no sale corriendo, ante tal persecución que ha signado permanentemente su vida. Esta acostumbrado a ser perseguido, por medios de comunicación, Paramilitares y politicos corruptos; eso que torpemente ejecutan, es la clave de su exito político. La constante persecución rinde frutos. Ser perseguido en Colombia, dice mas de los perseguidores, que del perseguido.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) han retomado la "exhaustiva investigación" sobre la campaña, con el impresentable Hernán Prada a la cabeza de la ponencia. El Consejo de Estado (apéndice de la Ultraderecha), falló en el sentido de que el CNE es competente para investigar la campaña y así, pensar en remover al presidente que es el premio gordo que se persigue.

Aunque para el presidente, su juez natural es la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, en esta ocasión, con el aval que el Consejo de Estado le otorgó al CNE, se puede ser testigo mudo, de cualquier tipo de arbitrariedad. Petro lo esta denunciando hoy y sus bases populares se preparan. En otras palabras: hoy, el Golpe Blando se encuentra mas vivo que nunca, sigue andando y la mentira funcionando.

El cotidiano engaño disfrazado de verdad, no se quedará incólume, ella mutará y no se detendrá. La persecución será implacable: son demasiados los cambios sociales planteados y en ejecución para tanta mentira. En ese orden la mentira se extenderá en "la caja de los idiotas" encargada de difundirla hasta el 2026, pues Caracol, RCN, Semana y demás adláteres, estarán full. Ayer fue el escándalo de la UNGRD que no se puede negar, pero paralelamente callan el MEGA- ROBO de 9 billones saqueados al fondo para la paz OCAD. Hoy es la ficticia escasez de gasolina para los aviones, el colapso de los pasaportes, la mentirosa expropiación de los ahorros para la inversión forzosa. Mañana la expropiación exprés que hará la jurisdicción Agraria. Con toda esta mentirosa programación piensan regresar.

¡Por supuesto... si los dejamos!