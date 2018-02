¿Hasta cuándo la negligencia en la atención médica?

Es deplorable la muerte de seres humanos por causa del descuido y la negligencia en la prestación de los servicios médicos y la atención a los pacientes afectados de salud en clínicas y hospitales; quienes son sometidos a los tratamientos y procedimientos prescritos, los cuales deben utilizarse para garantizar la vida, mejorando y curando, los malestares de salud humana.

Hoy en día la técnica médica sistemática permite detectar y ubicar los daños de salud humana para que los profesionales de la medicina vayan al grano y dejen de incurrir en errores o estar adivinado. No obstante, la negligencia e irresponsabilidad de los médicos es la causa continua de muertes que a diario se registran en la estadística de fatalidad. Para resolver los problemas de salud, todas las horas y los días, ordinarios y feriados, diurnos y nocturnos, son iguales en oportunidad para prevenir las muertes de pacientes a cargo de los servicios de atención de salud; pero contradictoriamente no es así, prevalecen las excusas y las esperas desesperantes en atenciones para soluciones críticas de urgencias para evitar las muertes injustificadas.

La calidad de clínicas y hospitales se califica por los resultados estadísticos de bienestar que arrojan anualmente los servicios prestados complementados con bajas cifras de mortalidad, que en su interior se causen por descuido. Desde que un paciente se somete a los protocolos de salud o busca la atención de los servicios debe valorarse y atenderse de manera inmediata, pero en muchos establecimientos de prestación de salud esto se ignora, restando importancia a los problemas de vida-muerte y manteniendo así a las personas abandonadas en estado de valoración efímera, cuando requieren de soluciones emergentes.

Los servicios médicos hospitalarios se han convertido en alta peligrosidad por la falta de responsabilidad de los operadores y profesionales de la medicina que pisotean el juramento hipocrático, formalizado en ceremonia de graduación. Si algo no debería fallar es la atención de salud humana, pero ocurre lo contrario. Un servicio oneroso, en donde el estado asume por deber y obligación constitucional los gastos y pagos de las personas insolventes y desamparadas para que reciban la debida atención sin contratiempos, ni excusas.

Desde que se maneje la salud en condiciones mercantilistas, despiadadas y negligentes, la vida de las personas no valdrá nada. Los errores en vez de corregirse en clínicas y hospitales más bien se incrementan en quejas e inconformismo por las cifras de muertes, que en vez de menguar en cada vigencia anual, más bien son progresivas e infrenables, sin que se tomen las medidas pertinentes de control interno. Además, la carencia de comité para análisis e investigaciones por causa de muerte particularizada para efectos sancionatorios y preventivos, fundamentadas en la responsabilidad global, es de vital relevancia. De no corregirse los errores y castigarse gradualmente a los responsables, los servicios de salud seguirán operando como una ruleta rusa.

Hemos sido víctimas de un doloroso suceso, ocurrido recientemente con mi hermana menor María Barros Choles (q.e.p.d.), quien se accidentó con una caída y se fracturó el fémur. Fue remitida de una clínica de Riohacha a la clínica San Juan Bautista, ordenada por una E.P.S en el municipio de San Juan del César, para practicársele cirugía ortopédica. Esta fue aplazada por causa de una infección renal. En el curso de la convalecencia por la infección le detectaron deficiencia respiratoria por liquido en los pulmones, remitiéndola a una de las salas de UCI el día jueves, programándole intervención para efectos de drenaje el día domingo 28 del mes de enero de 2018, porque estaban a la espera de un cirujano especializados en tórax.

El cirujano no apareció el domingo y el día lunes a las 9:10 a.m de la mañana murió mi hermana por negligencia e incumplimiento en el servicio médico. Si se detectó el problema pulmonar (liquido), ¿por qué no la intervinieron de manera inmediata? o ¿por qué no recurrieron trasladarla urgentemente a otra clínica si no disponían de manera permanentemente de cirujanos especialistas? Es doloroso e impactante recibir la notificación del fallecimiento de un ser querido por desatención en los servicios de salud.

He decido comentar este caso familiar para que familiares de otros pacientes no sigan confiándose en las esperas cuando padecen de críticas situaciones expuestas a la muerte. Considero que mi caso no es el único y comprendo las reacciones de muchas personas que se irritan y exaltan violentamente cuando reciben esta clase de infortunas noticias relacionadas con la pérdida de un ser querido, luego de haber confiado en los procedimientos y tratamientos del servicio de salud. Remitiremos el asunto al Tribunal de Ética Médica para que determine causa y responsabilidades de muerte por negligencia.

