Harold Echeverri, la voz de las regiones

Todavía no tengo muy claro quién me abrió las puertas de aquella oficina en donde tenía la sede la fundación Amigos de la Niñez, creo que así se llamaba, pero entre los espacios de tiempo que me dejaban Omar y Elvia Patricia, quienes desde el principio me recibieron como a uno de los suyos, pude conocer a una persona que en ese tiempo ni siquiera aparecía en el radar político de El Bagre, y que apenas era un vocero de los comerciantes de ese pueblo, el mismo que vio nacer. Lo conocí porque él mismo se me presentó ese miércoles del mes de junio del año bendito del 2011 y me dio la mano al agregar: me llamo Harold Echeverri, un amigo más.

Pero lo que tenía que ocurrir ocurrió, así que una de aquellas tantas tardes no pude evitar hacer parte de sus conversaciones y tengo que decir que fue sobre uno de los temas a los que más le he dedicado horas de estudio. Él no dio rodeo alguno, como siempre lo ha hecho cuando quiere ir al fondo de un tema, y me puso entre las cuerdas cuando me planteó la posibilidad de que yo podría hacer parte de una lista al Concejo Municipal, porque por aquellos tiempos comenzaban a arder las llamas de las campañas electorales y yo no vi ningún otro motivo para decirle que no con todas sus letras y él me lo entendió a su manera.

-Publicidad.-

Claro, nadie es adivino y de aquella primera charla, de la que jamás pensé que iría a ser la semilla de una grande amistad que he logrado sortear con cierto éxito a lo largo de estos años, incluso cuando a veces salen resquicios de quienes nos ven con los ojos de la envidia sin saber que es hoy en día un abanderado de las causas sociales de las necesidades del Bajo Cauca antioqueño.

Con decir que es de los pocos que le ha dicho al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que respete a nuestra región cuando la califica de infierno a sabiendas de que su mandato tiene que ver con esta región y nunca ha hecho nada para sacarnos de la violencia en la que estamos y nunca hemos visto la mano de su tan “pensando en grande”, ya que obras e inversiones no se han visto. Pruebas hay y muchas.

Publicidad.

A esta fecha, muchos de sus amigos estamos contentos cuando sabemos que Harold Echeverri anda por todo el departamento con su mensaje para que lo elijan como diputado a la Asamblea de Antioquia, con el interés único de ser ese vocero que necesita nuestra región que desde hace más de dos décadas no hemos tenido y por eso estamos como estamos.

Ya lo demostró como alcalde y por eso hoy traigo una frase que me dijo un ciudadano cuando se refirió a su gobierno: no sé si El Bagre es mejor o peor que antes, solo que desde que Harold Echeverri fue alcalde es un pueblo diferente.