Hambre, pobreza y abandono: el lado más oscuro de los participantes de MasterChef

.Publicidad.

Sabores de la infancia, fue la temática a la que los 8 participantes de MasterChef se enfrentaron en uno de los capítulos más recientes de RCN. Antes la dolorosa y única despedida de Pity Camacho, las celebridades fueron interrogados por la presentadora Claudia Bahamón y ninguno pudo contener las lágrimas.

Carla Giraldo fue una de las que más impactó incluso a los jurados del concurso. Ante la pregunta de Claudia, con la voz entrecortada la actriz respondió “A mí me la pusieron más difícil. No existe un plato en mi cabeza y lo busco y no doy” para al final presentar un plato que tituló Ausencia. “Desde que nací tuve muchas ausencias, siempre sufrí muchos abandonos” la actriz solo recibió abrazos, elogios y hasta felicitaciones por ser la mujer que es actualmente.

-Publicidad.-

Por su parte, Viña Machado y Marbelle también abrieron sus sentimientos ante las cámaras de RCN. “Yo soy más risa que llanto. Yo no era llorona, mis amigas decían que era muy dura. Se lo tengo que agradecer a la maternidad, yo siento que yo florecí gracias a la maternidad, no me da miedo expresar cómo me siento” aseguró Machado. “La última vez que mi mamá me cocinó hizo la carne en bistec, creo que heredé su sazón, pero no pude cocinarle mucho antes de morir” habló Marbelle sobre su mamá, que también fue su manager.

Publicidad.

Mientras Pity presentaba su plato ante los jueces, de fondo las cámaras lograron captar al comediante Frank Martínez en mil pedazos. Fue Gregorio quien notó las lágrimas del paisa, a quien abrazó junto a Carla y Diego Camargo. “Mi mamá nos alimentaba a punta de huevo y los amigos de la familia era quienes nos hacían mercado, yo llorada en la casa, pero nunca delante de nadie, ahora pasé de no llorar delante de una Perona a llorar delante de todos en este programa” confesó el comediante cuando presentó su preparación.

“Que pase lo que queda de Diego” dijo uno de los jueces para llamar al comediante que, según todos, fue la celebridad que más lloró en todo el reto. “Salimos de Santa Marta en el 83 por serias amenazas, nos fuimos casi que escondidos, llegamos a Bogotá donde un tío en el barrio La Soledad. Mi mamá nos explicaba que no importa nada desde que nos tengamos a nosotros” concluyó el humorista que preparó una sopa que, según él, su mamá solo preparaba cuando su papá tenía un día complicado o era 31 de diciembre.

En este capítulo, y para todos los televidentes, los odios quedaron en pausa. Toda Colombia pudo conocer el lado más humilde y humano de las celebridades de MasterChef y las reacciones no se hicieron esperar.

Vale, Carla la tuvo difícil con su infancia. Empatía sí, seguirle la idea de ser más fastidiosa que un hormiguero en el culo, Naaaaa. Y esas actitudes cansan, desgastan, enlodan y sobretodo aburren Diferente como brilla Liss... Eso es todo@lisspereira @MasterChefCo #MasterChef — Fabián Vera (@darkafdafabian) September 26, 2021

Tal vez, pero el hecho de haber pasado momentos difíciles no es justificación para tratar a otros como te viene en gana. Nadie bdeberia tener una infancia tan dura como la de Carla, pero eso no es justificación. — Alejandra Galvis (@iamalmejandra) September 26, 2021

Vea también: