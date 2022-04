Habrá desdolarización pero lenta

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Los anuncios de que Rusia solo aceptará el rublo para vender su petróleo, carbón y gas a los países hostiles, refiriéndose a Estados Unidos y Europa, se juntaron con las declaraciones de Arabia Saudita de estar estudiando la venta en yuanes de su petróleo a China, que compra el 25 % de las exportaciones de este producto a ese país. El proceso ya se había iniciado en 2018, especialmente en los mercados de futuros. Estas declaraciones y otras similares han despertado las alarmas en el mundo occidental que lidera Estados Unidos, pues representan una verdadera amenaza a la hegemonía del dólar. Sin embargo, la mayor parte son declaraciones de intenciones, deseos, pasos que se van a dar, perspectivas y no reflejan la concreción real sino insinúan una dirección.

En 2000, la participación del dólar en las reservas internacionales era el 70 %, y en 2014 bajó a 63 %. En diciembre de 2021 representaba el 54 %, el euro el 19 % y otras monedas tales como la libra esterlina, el dólar australiano y canadiense y el yen japonés el 13 %, con lo cual el manejo mundial de las reservas depende en 86 % de países alineados con Estados Unidos.

-Publicidad.-

Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, pero como también es el mayor consumidor, importa cerca del 49 % de lo que consume. El hecho de que el crudo y otras materias primas se comercialicen en dólares por la influencia geopolítica y económica de la potencia del Norte es la clave de la hegemonía del dólar en las finanzas internacionales, pues Estados Unidos paga con dólares sus compras y para ello le basta con imprimirlos. Los demás países deben salir al mercado a vender sus productos en dólares para conseguirlos. La disminución del papel del dólar en el comercio mundial y en las reservas internacionales entraña una amenaza para la economía norteamericana.

La discusión sobre una eventual desdolarización de la economía mundial lleva muchos años y ha sido causante de numerosos conflictos. La invasión a Irak y a Libia ocurrió cuando sus gobernantes propusieron salirse del dólar para comerciar el petróleo. La hostilidad y las sanciones hacia Irán, Rusia y China tienen la misma raíz, ya que estos países han tratado de escapar a la obligatoriedad del uso del dólar en las transacciones comerciales entre ellos y han propuesto sin éxito que, en el escenario multilateral, se cree alguna clase de divisa que no esté atada a un país en particular, como pudieron ser los Derechos Especiales de Giro del FMI, cuyo valor está asociado a una canasta de las principales monedas de reserva mundial. La enorme deuda externa de Estados Unidos, superior a los 30 billones de dólares, equivalente al 133 % de su PIB, de los cuales alrededor de 8 billones están en manos de gobiernos extranjeros, principalmente China y Japón, son un factor que acentúa el deseo de preservar al dólar como principal moneda de referencia.

Publicidad.

________________________________________________________________________________

La Unión Económica Euroasiática y la Organización de Cooperación de Shanghái pueden convertirse, dentro de iniciativas como la nueva Ruta de la Seda, en rivales de peso en la desdolarización

________________________________________________________________________________folar

El surgimiento de la alianza de Brasil, India, Rusia y Suráfrica en los BRICS, con un sistema financiero adyacente y que concentran el 40% de la población mundial y la quinta parte del PIB global, tiene particular importancia en esta disputa por la hegemonía del dólar, por cuanto tienen a su alrededor las economías del centro y el oriente de Asia, las de más rápido crecimiento, y han trasladado el eje económico del mundo a esas regiones, desplazando incluso a Europa. La Unión Económica Euroasiática y la Organización de Cooperación de Shanghái pueden convertirse, dentro del marco de iniciativas como la nueva Ruta de la Seda, en rivales de peso en el proceso de desdolarización.

Sin embargo, el litigio no se libra solamente en el terreno económico sino principalmente en el geopolítico. Estados Unidos, a pesar de haber perdido iniciativa el terreno comercial, sigue siendo la única potencia de alcance global, tiene aliados claves en Occidente y Oriente, el mayor gasto militar del mundo y no se puede subestimar su “poder blando”, que combina el poderío ideológico y cultural. Está además empeñado en un activismo a escala global. No solo rodea a Rusia de bases militares y activa la OTAN, sino que con el Reino Unido y Australia conformó una alianza militar en 2021 para contrarrestar la influencia china en el Indopacífico. En 2017 revivió el QUAD o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, con participación de Estados Unidos, Australia, India y Japón con la consigna de un Indopacífico libre y abierto y mete las manos en todo el mundo. No hay que olvidar que la supremacía del dólar en el mercado petrolero provino de un acuerdo por el que Estados Unidos aseguraba a Arabia Saudita protección y armamento a cambio de que el crudo se comercializara en dólares. Nada que ver con la libre competencia.

La desdolarización llegará, pero lentamente, con momentos de agudos conflictos y en un horizonte tal vez de varios lustros.