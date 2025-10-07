Gustavo Petro y la integración latinoamericana: disparates irrealizables

A pesar de lo que afirma su gobierno, es evidente que Petro no es un líder andino, ni suramericano, ni latinoamericano y mucho menos mundial

A pesar de lo que afirma el gobierno, caracterizando a Gustavo Petro como líder global, ni la Unión de Estados Suramericanos, ni la Celac, han avanzado en este período.

La propuesta de resucitar la Gran Colombia no ha sido sino una especulación que debilita lo avanzado en materia de integración regional.

Gustavo Petro ejerció entre 2024 y 2025, la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y desde abril de 2025 la presidencia de la CELAC. Además, ha participado en numerosos eventos y foros internacionales.

La resurrección de la Gran Colombia: propuesta especulativa e irrealizable

Petro ha considerado que la integración latinoamericana debe hacerse a partir de la reconstrucción de la Gran Colombia la cual reunió en forma efímera entre 1821 y 1830 a Venezuela, Ecuador y Colombia que en esos momentos incluía a Panamá

El único país de la zona que ha reaccionado favorablemente a esta propuesta ha sido Venezuela y se ha concretado en la llamada zona binacional que apenas cuenta con un memorando de entendimiento suscrito en julio de 2025 y que no contiene obligaciones vinculantes. Según el exministro Umaña los acuerdos ya realizados con anterioridad con dicho país permitirían un desarrollo de este tipo, pero no hay claridad sobre los mecanismos y objetivos concretos y la naturaleza especial de esta zona seguramente este tema está muy en borrador y estará sujeta a una definición por parte del próximo gobierno.

El proyecto anunciado por el gobierno de Petro de que Ecopetrol compre la empresa monómeros, no se ha concretado en tres años pues se requiere autorización de Estados Unidos dado que monómeros es filial de Petróleos de Venezuela que tiene sanciones de Estados Unidos, también requeriría inversiones que no tienen pronto retorno y al estar inscrita en la Bolsa de Nueva York debe cumplir requisitos de la propia bolsa. Dedicar recursos de una debilitada Ecopetrol a asuntos ajenos a su objeto social seguiría contribuyendo a este debilitamiento.

En la situación financiera del país y de la empresa, esta compra parece irrealizable, aunque hay un acuerdo de confidencialidad sobre la posible compra, ambos gobiernos reconocen que se requiere la autorización del gobierno estadounidense. En las condiciones actuales de agudización de tensiones, esta autorización no tiene perspectivas.

Sigue sin resolverse el problema de la amplia operación de grupos amados ilegales en ese país y la presunta tolerancia de las autoridades venezolanas a actores amados y Venezuela no pertenece a la Comunidad Andina que podría considerarse un mecanismo de integración regional. Si hay algún país petrolero en la región es Venezuela. Petro señaló que Colombia no ingresaría a los BRICS porque son países petroleros, pero al mismo tiempo señaló que trataría de seducir a la India para que apoye la vida, ignorando que ese país no solo es un gran consumidor de carbón, sino que sigue usando ampliamente la leña y por lo demás es un aliado de Israel.

Si algo comparte Petro con Maduro es su permanente apelación a la figura de Bolívar, cuya importancia es innegable, pero dista mucho de tener para Centroamérica y el Cono Sur la importancia integradora que pretende Petro. Maduro está muy lejos de las propuestas de descarbonización que es considerada por Petro el eje de la integración, para abastecer de energías limpias a los países del norte. Contrario a este enfoque el gobierno venezolano considera un avance el aumento en la producción petrolera y la usa como moneda de cambio para apaciguar al gobierno estadounidense que ha amenazado con acciones militares, seguramente para apoderarse de las inmensas riquezas mineras y petroleras.

El otro integrante de la resurrección de la Gran Colombia sería Ecuador con quien la situación es todavía más difícil. El triunfo de Noboa no fue reconocido por Petro que exigió las actas electorales, ha apoyado a la oposición ecuatoriana e incluso dio ciudadanía colombiana en septiembre de 2025 a Jorge Glas exvicepresidente de Ecuador detenido por acusaciones de corrupción y considerado por Petro como preso político y exigió que fuera entregado a las autoridades colombianas, por lo demás Ecuador es un país petrolero que depende críticamente de las exportaciones de petróleo.

Petro comparte con Noboa la idea eliminar el subsidio al Diesel y la propuesta de convocar a una asamblea constituyente, pero en el caso de Noboa uno de sus temas seria la autorización para instalar bases estadounidenses el país. Por lo demás Noboa se ha acercado a las posiciones de Israel y Estados Unidos en materia internacional

El gobierno de José Raúl Mulino en Panamá ante la manifestación de Trump de querer recuperar el control del Canal accedió a retirase de la Franja y la Ruta, hacer auditorias a las empresas chinas que trabajaban allí y permitir operaciones conjuntas con el ejercito estadounidense.

El proyecto de integración energética con Panamá lleva décadas discutiéndose pero enfrenta enormes obstáculos como los elevados costos que oscilan entre 500 y 800 millones de dólares, el trámite de consultas con las comunidades que habitan la región, la ausencia de financiación, la carencia de estudios de impacto ambiental, las dificultades técnicas para extender en un territorio complicado una línea de 500 kilómetros y por parte de Colombia la falta de oferta exportable en circunstancias en que hay serias amenazas de racionamiento.

Todas esas circunstancias hacen que la idea de resucitar la Gran Colombia que es considerada por Petro el centro del mundo y que es un tema permanente en sus discursos no pase de ser producto de su imaginación e irrealizable. Para considerar que la región o Colombia sean el centro el mundo o del universo no basta repetirlo incansablemente, sino que los otros países lo consideren así. Solamente Petro lo cree.

El otro país clave en cualquier proyecto de integración latinoamericana es Brasil Es evidente que Lula no comparte las ideas de Petro sobre transición energética y el uso del Amazonas en materia minera y petrolera. Mientras que Petro ha insistido en la necesidad de impedir nuevas exploraciones y extracciones de hidrocarburos en la selva amazónica, calificando la dependencia del petróleo como un "enorme conflicto ético" y ha calificado a Lula como negacionista progresista, el gobierno de Lula no se ha comprometido a prohibir la explotación. Específicamente, ha impulsado (o respaldado) proyectos de la empresa estatal Petrobras para la exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas y Lula ha argumentado que Brasil necesita los ingresos petroleros para financiar programas sociales y la propia transición, y que la propuesta de Petro de suspender la producción es "irreal" e inviable a corto plazo para un país con una economía petrolera. Brasil ha multiplicado sus inversiones petroleras buscando convertirse en uno de los primeros productores mundiales

Otro actor clave en la integración latinoamericana es México. El gobierno mexicano ha dado fuerte apoyo presupuestario y prioridad política a PEMEX y a los combustibles fósiles incluida la operación de refinerías. El gasto público sigue mostrando una mayor asignación de recursos al sector de hidrocarburos, mientras que las partidas para áreas naturales protegidas y cambio climático enfrentan recortes y no reduce el uso de gas natural. Las afirmaciones de que Claudia Sheinbaum perteneció al M´19 han sido negadas tajantemente por ella y están dirigidas al público colombiano que difícilmente se traga la intención de romantizar a esta agrupación que, salvo su reincorporación a la vida civil, solamente se recuerda por el asalto al Palacio de Justicia, la toma de embajada de la Republica Dominicana y el asesinato del dirigente sindical José Raquel Mercado.

Ecuador, Panamá y Venezuela no comparten las estrategias de Petro en materia de transición energética ni integración regional. Brasil y México están distantes del discurso del gobernante colombiano.

La integración de Latinoamérica y el Caribe en dificultades.

El escenario para lograr posiciones conjuntas en Latinoamérica y el Caribe es supremamente complejo y las posiciones de Petro no contribuyen a aclarar la situación un ejemplo de ello fueron las discrepancias en la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de la CELAC del 1 de septiembre de 2025 sobre el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe en la cual ante la gravedad de las amenazas estadounidenses 9 de los 33 países que componen esta organización se opusieron a la condena estos fueron Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago y en un futuro cercano podrían sumarse a esta posición otros como Bolivia dependiendo de los resultados electorales de este semestre.

La Unión de Naciones Suramericanas, Unasur está paralizada sin posibilidades de una reactivación en el futuro cercano

Las especulaciones de Petro de convertir a Latinoamérica en un exportador de energías limpias para descarbonizar a América del Norte no las acompaña nadie ni del Sur ni del Norte y ni las administraciones demócratas o republicanas, han siquiera insinuado esta posibilidad y por el contrario quieren apoderarse del mercado petrolero mundial.

En estas condiciones es evidente que Petro no es un líder andino, ni suramericano, ni latinoamericano y mucho menos mundial.

Sus intervenciones más que hacer propuestas viables realizables o que al menos sean apoyadas o promovidas por algún otro país o fuerza política o social significativa, han sido epístolas ideológicas, formuladas en tono mesiánico y con las cuales quiere convencer a sus oyentes no de la concreción de alguna propuesta sino de seguir sus particulares convicciones ideológicas.

