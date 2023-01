¡Grande, Nairo, grande!

"El aficionado solo quiere triunfos, no quiere explicaciones o disculpas por no haberlos logrado". Una reflexión a propósito de el escándalo que lo salpica

Por: DIEGO CALLE CADAVID |

enero 27, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Tenemos una gran capacidad de recoger como propios los éxitos ajenos y de darle la espalda a las derrotas de otros. Y los triunfos nos gustan a como dé lugar, pero cuando de fracasos se trata juzgamos con el más duro de los raceros.

No se pretende tapar el sol con un dedo, no tiene que ver con evitar o desconocer los errores que alguien pueda haber cometido. Se trata de darle el valor y la importancia que cada situación pueda tener y saber que cuando se falla se produce una consecuencia, pero no más allá de lo que ella signifique.

-Publicidad.-

Nairo alega que es inocente de su supuesta falta, que no es doping para nada, pero, pese a ello, la UCI, con el mayor de los rigores, lo sancionó, quitándole los puntos conseguidos y retirándole su posición en el Tour de Francia 2022. Es decir, con o sin responsabilidad, la situación quedó resuelta.

Lo que sí debe quedar completamente claro es que Nairo es el ciclista que más logros le ha dado a este país, el que por cierto poco le ha dado a él. Eso no significa que no reconozcamos, por fortuna, lo que muchos otros ciclistas (como Cochise, López, Herrera, Bernal, Uran, etc.) le han brindado al mundo del ciclismo, del deporte y de la vida nacional.

Publicidad.

Esta es una misiva de un nairista, no de un fanático, sino de un aficionado que ha vivido y que ha sentido los grandes logros de Nairo. Sí, de uno que vio sus ojos llenarse de lágrimas –no me da vergüenza aceptarlo– cuando se subió a lo más alto del podio en el Giro de Italia; cuando fue campeón de la Vuelta a España; cuando se hizo segundo en la primera carrera del orbe, el Tour de Francia; y cuando subió de primero en cada una de esas etapas en la que hizo tan feliz al pueblo colombiano.

Sí, también de uno que sufrió sus malos momentos, el retiro de la vuelta a España con la camisa de líder, y los reveses en tantas vueltas, como sucede en algún momento a todos y cada uno de quienes compiten .

Cómo no recordar, entre otros, ese 20 de julio, cuando Nairo quiso enarbolar la bandera de Colombia, llegando primero en una etapa de montaña, haciéndose a la camisa de esta especialidad y logrando el segundo puesto en la general de la carrera más grande por etapas, solo superado por Chris Froome en su mejor momento.

Cómo no reconocer a un ciclista que terminó todas las carreras, salvo aquella en que se accidentó, y que prácticamente estuvo en todas en el top diez de la general, compitiendo con los mejores entre los mejores, a veces sin el aporte suficiente de sus compañeros.

Cómo no recordar a ese ciclista que con toda humildad vino a entregar sus trofeos a los colombianos, a todos, contando a esos mismos que lo han maltratado y vilipendiado cuando las fuerza o la salud se han mostrado esquivas.

Hablo por los que pretendemos entender lo que es sacrificar familia, sacrificar salud, sacrificar descanso, sacrificar todo para ponerse a tope, a veces con la traición del cuerpo o del clima, o de la suerte, y que tienen que terminar una etapa cuando el dolor de las piernas parece insuperable.

Así mismo, por los que entienden qué es madrugar a entrenar en mañanas gélidas o bajo soles inclementes, cuando la mente está en otro lado o cuando hay problemas y sufrimientos, haciendo los deseos y las angustias a un lado.

El aficionado solo ve las consecuencias, no las razones o los sacrificios para llegar a ellas. El aficionado solo quiere triunfos, no quiere explicaciones o disculpas por no haberlos logrado.

Nairo, te queremos, te respetamos y te consideramos un campeón, no solo de las carreras, sino también de la adversidad. Gracias por lo que nos has dado, sin exigir nada a cambio, sin reclamar por el irrespeto que en algunos momentos hemos tenido para contigo.

Eres un ejemplo y eres un motor. Estás en cada salida que hacemos en el caballito de acero. Sabemos que te queda mucho por pedalear. Si alguien no lo considera así, ese alguien se lo pierde.