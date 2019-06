Gloria Ortiz habla sobre la dosis mínima y el tate quieto a las superintendencias

La presidente de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, llegó como todos los representantes de las ramas de la justicia a la posesión de la nueva ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello.

Serena, tranquila, en un escenario al que va poco, el salón de los gobelinos del Palacio de Nariño, accedió a hablarnos sobre los temas que concitan el mayor nivel de atención de la opinión publica hoy.

Le soltamos a quemarropa la pregunta que quisieran hacerle muchos en el contexto de opinión del país.

Las2orillas: ¿Dejaría a sus hijos con tranquilidad en un parque, sabiendo que hay personas que están consumiendo sustancias en él, frente a ellos, gracias a una autorización de la Corte Constitucional?

Gloria Ortiz: Creo que la decisión de la Corte sobre libertades y libre desarrollo de la personalidad fue interpretada de manera, digamos interesada, por algunos que no solamente no la leyeron, sino que leyéndola quisieron sembrar en la opinión pública una versión que no contempla la sentencia. No decimos en ella que se autoriza, ni mucho menos se legaliza esa conducta en los parques.

L2O: Entonces, ¿por qué la polémica?

G.O.: Los más sorprendidos somos los miembros de la Corte, aquí no cambia nada, simplemente se resuelve constitucionalmente el tema de la dosis mínima. Los parques son lugares sagrados y así los vemos. No estamos de ninguna manera dando autorización ni podríamos hacerlo para que allí se consuma. La Corte se refiere al consumo de la dosis mínima y lo que con desafueros tiene que ver está contemplado en el código de policía que en nada varía con la decisión de la Corte Constitucional.

L2O: ¿O sea que los alcaldes siguen siendo competentes?

G.O.: Desde luego. Aquí alguien pretende en redes sociales distorsionar la decisión y sé que no lo lograrán. Las decisiones de la corte se explican por sí solas, no hay que salir a aclararlas, están expresadas en la sentencia, incluso produjimos un comunicado de prensa –siete páginas– que deja claro los alcances. Recuerde que las falsas noticias viajan en jet y las verdades en un burro en redes sociales.

L2O: A propósito de redes sociales, usted adelanta unos foros sobre libertades y responsabilidades en las universidades en las redes sociales.

G.O.: Así es y consiente de los importante que son las redes sociales y la responsabilidad con la que debemos manejar los temas es que adelantamos ese ejercicio académico. No regulamos las redes sociales porque no podemos hacerlo, buscamos que quienes las manejan sean responsables y este evento de la dosis mínima me confirma que hacer esos ejercicios académicos es lo correcto.

L2O: Al margen presidenta, ¿por qué la rueda de prensa donde usted anunció que las superintendencias no pueden actuar sin orden judicial en los allanamientos a las empresas va en contra vía con la sentencia que publico la corte?

G.O.: No va en contra vía. Creo que aquí también se está interpretando una sentencia por algunos interesados. Permítame referirme a eso de manera parcial porque no voy a dar pie a que me recusen cuando pueda presentarse una demanda precisamente por este tema. Lo que sí puedo confirmarle es que entre la sentencia y los términos de la rueda de prensa no hay diferencias. Lo que se dijo en ella es lo expresado en la sentencia.

L2O: Entonces, ¿por qué se está afirmando públicamente que la sentencia no se parece a sus declaraciones?

G.O.: No lo sé y si eso está sucediendo, quien lo dice está intentando distorsionar el sentido de la sentencia. Le pido que se remita a ella y a mi declaración, eso no ha variado y no lo hará porque ya está en firme.

En ese momento nos piden desalojar el salón de Palacio donde quedan pocas personas que acompañaron a Margarita Cabello en su posesión de la cual la presidenta de la Corte es gran amiga. Las dos se dieron un abrazo que, para quienes estábamos allí, es presagio de la buena relación que tendrán cortes y gobierno en la construcción de país.