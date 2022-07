La rabia de los hinchas de Nacional con los Ardila Lülle

No pueden creer que por unas declaraciones hayan sacado a Gio por la puerta de atrás. Otros jugadores que no sudan la camiseta siguen recibiendo su sueldo puntual

.Publicidad.

Desde hace algún buen tiempo que los fanáticos verdolagas no se aguantan a Carolina Ardila. A principios de año los fichajes que prometió no se hicieron reales y Atlético Nacional no logró traer a ninguno de los jugadores que en un principio, se esperaba vistieran la camiseta verdolaga, el único que aceptó las condiciones de los Ardila fue Gio Moreno, y a día de hoy resultó siendo traicionado por las mismas directivas y echado como cualquier otro jugador sin historia en el equipo paisa.

Es que la dirigencia no da pie con bola con los deseos de la hinchada, que cada inicio y final de semestre se sienten decepcionados con las decisiones que toman las cabezas del club y Está tan fracturada la relación que incluso Antonio José Ardila tuvo que venir a hacerse cargo después de muchísimo tiempo, pero ni eso ha funcionado para fortalecer los lazos con la afición y sobre todo con los líderes de las barras bravas, sobre todo con “Los del sur”.

-Publicidad.-

Creo que con esto voy a cerrar el tema Gio Moreno: se equivocó Nacional, pero son una empresa (organización o como prefieran llamarla) y tienen toda la potestad de tomar las decisiones que consideren, incluso errar de forma garrafal como ahora, aunque los hinchas se molesten. — Diego Londoño (Dilo) (@DiegoLondo) July 11, 2022

@nacionaloficial este año ya no más seré hincha de este equipo. Yo no soy así. sus directivos no me representan. no comparto nada de lo que ha pasado con gio moreno. Amo al nacional con toda mi alma, pero mi lógica me impide corear los que estan Detrás de los colores que amo. — Profe Grajales (@ProfeGrajales) July 11, 2022

Publicidad.

Causa mucha decepción lo que le hicieron a Gio Moreno. Por decir la verdad lo sacan del equipo. Así paga el diablo a quien bien le sirve. — GLORIA MUÑOZ (@lucimusa26) July 11, 2022

Hicieron bajar este trapo los de la dictadura Ardila Lulle. Aquí les queda en redes, @nacionaloficial. pic.twitter.com/LoMh78x9kC — Ares (@Gandolfini1988) July 10, 2022

El último gran mensaje que dejaron los fanáticos a los dueños del club fue "Nacional es de la gente" haciendo referencia a lo que hicieron con Gio, un ídolo de la fanaticada, además de sentar su voz de protesta mostrando una de las peores asistencias que se han visto en el Atanasio Girardot hace años.

Al parecer, ni Carolina Ardila, ni Antonio Jose pudieron convencer a la hinchada. Y aunque Nacional salió campeón del último campeonato, esos pequeños detalles como lo que paso con Giovanni moreno, no permiten que haya paz y amor entre los fanáticos y las directivas.

Vea también: