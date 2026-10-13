- Génesis, antropoceno y evolución. ¿Será capaz el ser humano de evolucionar?

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Vemos múltiples movilizaciones que conmueven al mundo. Y aunque unas son reprimidas con violencia y terror, está clara la determinación del pueblo a defender lo que es suyo.
En Colombia el miedo de los que están entre esas cuatro paredes los ha llevado a correr y buscar decretos contra la movilización del pueblo, pero poco saben y aún más poco es lo que pueden hacer para frenar el cambio.
En esta vídeo columna se explica cómo se enlaza desde el Génesis (bíblico) hasta nuestros días y la necesidad de defender lo común. Lo que es de todos. La República.
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