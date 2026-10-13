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Opinión

Génesis, antropoceno y evolución. ¿Será capaz el ser humano de evolucionar?

PorManuel G. Jaimes

Oct 13, 2026

Las protestas crecen en el mundo. Esta videocolumna explica, del Génesis a hoy, por qué defender lo común, la República y el derecho del pueblo a movilizarse

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Vemos múltiples movilizaciones que conmueven al mundo. Y aunque unas son reprimidas con violencia y terror, está clara la determinación del pueblo a defender lo que es suyo.

En Colombia el miedo de los que están entre esas cuatro paredes los ha llevado a correr y buscar decretos contra la movilización del pueblo, pero poco saben y aún más poco es lo que pueden hacer para frenar el cambio.

En esta vídeo columna se explica cómo se enlaza desde el Génesis (bíblico) hasta nuestros días y la necesidad de defender lo común. Lo que es de todos. La República.

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Por Manuel G. Jaimes

Politólogo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor universitario en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia IREL-UnB (Brasil). Consultor político experto en comunicación y marketing político-electoral, cofundador de ROA consultoría política.