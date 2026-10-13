- Génesis, antropoceno y evolución. ¿Será capaz el ser humano de evolucionar?

Las protestas crecen en el mundo. Esta videocolumna explica, del Génesis a hoy, por qué defender lo común, la República y el derecho del pueblo a movilizarse

Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas

Vemos múltiples movilizaciones que conmueven al mundo. Y aunque unas son reprimidas con violencia y terror, está clara la determinación del pueblo a defender lo que es suyo.

En Colombia el miedo de los que están entre esas cuatro paredes los ha llevado a correr y buscar decretos contra la movilización del pueblo, pero poco saben y aún más poco es lo que pueden hacer para frenar el cambio.

En esta vídeo columna se explica cómo se enlaza desde el Génesis (bíblico) hasta nuestros días y la necesidad de defender lo común. Lo que es de todos. La República.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..