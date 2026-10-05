- El Walkie talkie y la patrulla anti oso de Homero Simpson

Se abusó del miedo y la simbología militar para manipular. Proteger no es cuidar: cuidar pone la vida, la gente y la República en el centro

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Es tanto lo que se ha abusado de la simbología militar y policiaca, al igual que del miedo, que se hace necesario plantear una reflexión sobre lo que significa "proteger" y como se ha usado esto para manipular a la ciudadanía.

Dicho lo anterior, en esta vídeo columna se plantea una diferencia fundamental sobre la cual debemos reflexionar si es que queremos que Colombia sea en realidad una República. Proteger y cuidar no son lo mismo, y mientras la primera se usa para mover el miedo y manipular, la segunda nos plantea el desarrollo y la vida en el centro.

Por eso, ante el miedo, los ladridos y los decorados macabros, la ciudadanía toda debe responder unida a una sola voz, cuidamos la vida, que es cuidar de Colombia, de su gente, de su riqueza, de su biodiversidad. Creamos y cuidamos la República.

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